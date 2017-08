Ricken schwärmt von kommenden BVB-Stars

Lars Ricken (l.) hat sich ganz dem Nachwuchs verschrieben

Borussias Jahrhundert-Torschütze und jetziger Nachwuchskoordinator Lars Ricken hat sich im Interview zum Erfolgsgeheimnis der Dortmunder Nachwuchsarbeit und den aufkommenden Stars der Zukunft geäußert.

"Wir ernten jetzt die Früchte unserer Arbeit und werden belohnt für viele wegweisende und richtige Entscheidungen, die wir vor Jahren getroffen haben", begeisterte sich Ricken auf der BVB-Homepage für die schwarz-gelbe Nachwuchsförderung.

Besonders dem 18-jährigen Linksverteidiger Jan-Niklas Beste, der zuletzt beim Profi-Trainingslager mit an Bord war, traut der Nachwuchschef einiges zu. "Dass er im Testspiel in Erfurt die Frechheit besaß, einen Freistoß auszuführen, den auch gestandene Spieler gern geschossen hätten, und diesen auch noch verwandelt hat, finde ich echt cool. Der Junge hat absolutes Potenzial, er ist bodenständig und zielorientiert", lobte der 41-Jährige.

Nächstes Juwel kommt aus Alkmaar

Auch in Innenverteidiger Luca Kilian (17) sieht Ricken großes Potenzial: "Er ist, abgesehen von seinen sportlichen Qualitäten, auch von seiner Einstellung und Mentalität her ein Vorbild für jeden Spieler von Borussia Dortmund. Für die Zukunft ein spannender Spieler, schnell und zweikampfstark. Er verbessert sich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat."

Selbst in der aktuellen U17 hat der ehemalige Bundesliga-Profi mit Manuel Pherai vom AZ Alkmaar ein echtes Juwel an Land gezogen. "Manuel gehört in Europa zu den absoluten Top-Talenten. Er ist auf der 10-er oder 8-er Position ein technisch herausragender Spieler, aber auch ein Team-Player und ein offener Typ", so Ricken, der sich über den Transfer-Coup freut: "Wir sind sehr stolz, dass er sich für uns entschieden hat, weil er von namhafter Konkurrenz umworben worden war."