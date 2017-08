Bode lobt Baumann - Nouri auf dem Prüfstand

Erhielt Lob von Aufsichtsratsboss Marco Bode: Werder-Geschäftsführer Frank Baumann

Werder Bremens Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode hat sich positiv über die Arbeit von Sportchef Frank Baumann geäußert.

"Ich bin total glücklich mit Frank und seiner Arbeit. Er repräsentiert ziemlich perfekt die Werte, die Werder auszeichnen. Er hat eine gewisse Gelassenheit und ist trotzdem, auch wenn man ihm das manchmal nicht so ansieht, extrem ehrgeizig", sagte Bode in einem Interview mit dem "Weser-Kurier". Baumann ist seit Mai 2016 Geschäftsführer des Bundesligisten und löste Vorgänger Thomas Eichin ab.

Nach Platz acht in der vergangenen Spielzeit erwartet Bode zudem nicht unbedingt eine weitere Steigerung in der Tabelle. "Wir wollen uns in den nächsten vier, fünf Jahren das eine oder andere Mal für den Europapokal qualifizieren. Aber ob uns das im nächsten Jahr oder erst in drei Jahren gelingt, ist schwer zu sagen", erklärte Bode und fügte hinzu: "Im Fußball kann man keine stetige Entwicklung planen und sagen: In der vergangenen Saison waren wir Achter, jetzt werden wir Sechster und darauf das Jahr Vierter. Das Minimalziel lautet: drinbleiben."

Nouri "wie jeder Trainer auch abhängig von Ergebnissen"

Etwas optimistischer blickt Bode auf die anstehende DFB-Pokalsaison. Auf die Frage, ob ein Pokalsieg des SV Werder realistisch sei, antwortete der Aufsichtsratsvorsitzende: "Absolut. Im DFB-Pokal hat man immer eine Chance, weit zu kommen, auch wenn es ein weiter Weg ist. In der Liga den Titel zu gewinnen ist da schon deutlich schwerer…"

Mit der Arbeit von Trainer Alexander Nouri zeigte sich Baumann sehr zufrieden. Einen Freifahrtschein oder gar eine Job-Garantie wollte der Ex-Profi seinem Coach aber nicht erteilen: "Am Ende ist er wie jeder Trainer auch abhängig von Ergebnissen. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Jahr für ihn. [...] Es ist seine erste komplette Saison. Er hat die gesamte Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert, anders als in der vergangenen Saison. Jetzt wird es spannend für ihn zu sehen sein, wie sich die Dinge entwickeln, ob seine Philosophie und die Art, wie er arbeitet, die Ergebnisse bringen, die er sich vorstellt.