Statt Dembélé: Hat Barça Real-Star im Visier?

Zieht es Marco Asensio zum Erzrivalen?

Mit 222 Millionen Euro hat der Neymar-Wechsel den Profifußball in seinen Grundfesten erschüttert. Viel Geld, das der FC Barcelona jetzt händeringend in einen Nachfolger investieren will.

Wie "Diario Gol" berichtet, wildern die Katalanen auf der Suche nach einem Neymar-Ersatz beim Erzrivalen aus Madrid. Demnach wird Real-Spieler Marco Asensio derzeit heiß beim FC Barcelona gehandelt. Besonders die kolportierte festgeschriebene Ablösesumme scheint angesichts der förmlich explodierenden Transfersummen fast schon lukrativ.

Laut Informationen des spanischen Internetportals wäre für den 21-Jährigen "nur" eine Summe von 80 Millionen Euro fällig. Zum Vergleich: Der FC Liverpool hatte für den umworbenen Coutinho zuletzt mehr als 100 Millionen Euro aufgerufen. Auch Ousmane Dembélé dürfte dem BVB deutlich mehr als 100 Millionen Euro wert sein.

Isco alles andere als ein Schnäppchen

Neben Asensio könnte aber auch ein weiterer Spieler der Blancos in den Fokus rücken. So soll auch Isco bei den Barça-Verantwortlichen als Neuzugang diskutiert werden. Die Ausstiegsklausel wäre mit 150 Millionen Euro aber kein Schnäppchen, da der 25-Jährige nur noch einen Jahr Vertrag beim spanischen Meister hat und so im kommenden Sommer zum Nulltarif wechseln könnte.

Bei den Königlichen haben beide Spieler in der letzten Saison mit starken Leistungen überzeugt. Der erst 20 Jahre alte Asensio wurde von Trainer Zinédine Zidane in der Liga 23 Mal eingesetzt. Acht weitere Einsätze verbuchte er in der Champions League. Der Vertrag des für schlappe 3,5 Millionen Euro von Espanyol Barcelona gewechselten Asensio hat in der Hauptstadt noch bis 2022 Gültigkeit.