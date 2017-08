Dembélé abgetaucht? "War nicht beim Training"

Ousmane Dembélé fehlte am Donnerstag unentschuldigt beim Training

Die Transfer-Saga um Ousmane Dembélé ist um ein Kapitel reicher. Der französische Nationalspieler fehlte am Donnerstag unentschuldigt beim Training der Dortmunder. Dies bestätigte Trainer Peter Bosz.

"Dembélé war heute nicht beim Training", verriet Bosz auf der Pressekonferenz zum Pokalspiel der Dortmunder am Samstag. "Wir haben versucht, ihn zu erreichen und das ist uns nicht gelungen. Wir hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist", so der Niederländer.

🗯 #Bosz: "@dembouz war heute nicht beim Training. Wir haben versucht, ihn zu erreichen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist." — Borussia Dortmund (@BVB) 10. August 2017

Ob Dembélés Fehlen etwas mit einem möglichen Wechsel zum FC Barcelona zu tun habe, vermochte Bosz nicht zu beantworten: "Ganz ehrlich, das weiß ich nicht, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe." Er müsse zunächst mit dem Spieler reden, dies "ist bis jetzt aber nicht gelungen".

Einen Bericht der "SportBild", nach dem der französische Nationalspieler seinen Wechselwunsch bekräftigte, wollte Bosz nicht bestätigen. An ihn sei Dembélé nicht mit dieser Bitte herangetreten, erklärte der BVB-Coach: "Ich habe ihn gestern nur gefragt, was er am Tag davor gemacht hat. Er war mit seinen Freunden ins Paris. Wir haben nur darüber gesprochen."

Ob Ousmane Dembélé am Samstag mit zum Pokalspiel nach Freiburg reist, ist nach dem unentschuldigten Fehlen am Donnerstag fraglich. "Ich muss erst mal mit ihm sprechen. Er soll mir sagen, warum er nicht da war", so Bosz, für den die Abwesenheit Dembélés völlig unerwartet kam: "Es hat sich nicht angedeutet. Er hat vorher mit voller Motivation trainiert."