Hamann stichelt gegen Ancelotti

Didi Hamann glaubt, dass es sein Ex-Klub in der kommenden Saison schwer haben wird

Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann sieht eine "gute Chance", dass der Rekordchampion in der kommenden Bundesliga-Saison nicht deutscher Meister wird. Dies sagte der "Sky"-Experte bei einem Medientermin am Donnerstag in Hamburg.

Die Bayern seien "im Umbruch, der Trainer ist unter Druck", ergänzte Hamann, dies werde in München "ziemlich offen diskutiert". Hamann, der 59 Mal für Deutschland spielte, hält bei Carlo Ancelotti ein Umdenken für nötig. "Er hatte letztes Jahr mit Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Renato Sanches drei der besten jungen Spieler Europas im Kader", sagte Hamann. Keines der Talente hätte sich so entwickelt, "wie es der Verein erwartet hat".

Nach den Abschieden der langjährigen Führungsfiguren Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Xabi Alonso und mit den Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry im Team müssten die Bayern ihr Team verjüngen "und das neue Gerüst finden, das die Mannschaft die nächsten sieben, acht, zehn Jahre trägt", sagte Hamann. Vom Gelingen dieser Aufgabe hänge letztlich auch die Zukunft von Ancelotti in München ab.

"Dann darfst du beim HSV keinen Vertrag unterschreiben"

Dem Hamburger SV traut Hamann derweil eine bessere Rolle als in der vergangenen Saison zu. "Ein einstelliger Tabellenplatz sollte möglich sein und ich denke auch, dass diese Ziele irgendwann auch wieder klar formuliert werden müssen", sagte der TV-Experte.

Hamann, der laut eigenen Angaben in seiner Jugend HSV-Fan war und noch immer "Platz in seinem Herzen für den HSV" hat, hält insbesondere den Saisonstart für wichtig. "Du musst schauen, dass du irgendwann mal die ersten beiden Spiele gewinnst und so etwas wie Aufbruchstimmung schaffst", sagte der 43-Jährige. Die Spieler müssten es als "Ehre" empfinden, das HSV-Trikot zu tragen: "Wenn du keinen Druck willst, musst du nach Heidenheim oder Sandhausen gehen. Dann darfst du beim HSV keinen Vertrag unterschreiben."