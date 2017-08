Lasogga vor Wechsel nach England?

Pierre-Michel Lasogga hat das Interesse von Leeds United geweckt

Pierre-Michel Lasogga war in den letzten Jahren beim HSV der Mann für die wichtigen Tore. Der Stürmer traf nicht oft, war dafür aber stets zur Stelle, wenn es drauf ankam. Jetzt sieht es so aus, als ob sich der Bundesliga-Dino in der kommenden Saison für diesen Job einen neuen Knipser suchen muss.

Wie das "Hamburger Abendblatt" mit Verweis auf englische Quellen berichtet, ist der Zweitligist Leeds United an einer Verpflichtung Lasoggas interessiert. Der HSV äußerte sich zu den Meldungen bislang nicht, wäre aber wohl bereit, den 25-jährigen Knipser ziehen zu lassen.

Lasogga steht zwar noch bis 2019 bei den Rothosen unter Vertrag, spielt in den Planungen von Trainer Markus Gisdol aber keine große Rolle. In der vergangenen Spielzeit stand Lasogga in der Liga lediglich fünf Mal in der Startelf (ein Tor), in der Saison 2015/16 reichte es für den Stürmer immerhin noch zu 21 Startelfeinsätzen (acht Tore).

Für einen Transfer des Ex-Berliners spricht zudem die angespannte finanzielle Situation des Dinos. Lasogga zählt mit einem Jahresgehalt von rund 3,5 Millionen Euro zu den Großverdienern. Ein Transfer würde das Konto des HSV demnach stark entlasten - zumal dem Klub auch eine Ablösesumme von einigen Millionen Euro winken würde.

Lasogga selbst betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass die Premier League für ihn ein Traum sein. Mit Leeds würde er allerdings zunächt "nur" in der zweiten englischen Liga auf Torejagd gehen. Ob der Ex-Berliner dazu bereit ist, könnte sich schon in den kommenden Tagen zeigen.