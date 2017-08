Lockt Dante Guilavogui aus Wolfsburg fort?

Joshua Guilavogui vom VfL Wolfsburg wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht

Seit seinem Wechsel von Atlético Madrid zum VfL Wolfsburg ist Joshua Guilavogui in der Autostadt eine feste Größe. Doch die Wölfe müssen offenbar befürchten, dass sich der Franzose kurz vor dem Saisonstart noch verabschiedet.

Denn allen voran OGC Nizza um Ex-Bundesliga-Trainer Lucien Favre hat die Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt. Das berichtet die französische Sportzeitung "L'Equipe". Demnach soll besonders der ehemaliger Wolfsburger Dante, der an der Côte d'Azur seit einem Jahr die Schuhe schnürt, Lobby-Arbeit verrichten, um Guilavogui von einem Wechsel zu überzeugen.

Das Blatt schätzt dabei, dass Nizza um die acht Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch legen müsste. Der Vertrag von Guilavogui in Wolfsburg ist noch bis 2019 gültig. Doch Nizza scheint nicht der einzige Klub in Europa zu sein, der auf den siebenfachen Nationalspieler aufmerksam geworden ist. Auch Klubs der englischen Premier League und der italienischen Serie A sollen Interesse zeigen.

Bei den Wölfen muss Guilavogui vor dem Saison-Start in der Bundesliga derweil um seinen Platz in der Startelf kämpfen. In der Vorbereitung bekam Neuzugang Ignacio Camacho bisweilen unter Trainer Andries Jonker den Vorzug.