Dembélé-Wechsel nicht vom Tisch - Erhöht Barça?

Wo Ousmane Dembélé in der kommenden Saison spielt, ist immer noch nicht entschieden

Ein Transfer des streikenden Supertalents Ousmane Dembélé zum FC Barcelona ist für Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht vom Tisch - doch er würde teuer.

"Wenn einer 500 Millionen bietet, kriegt er jeden Spieler", sagte Watzke den Zeitungen der "Funke Mediengruppe": "Ein Thema ist nie durch, bis die Transferperiode zu Ende ist."

Tatsächlich würde eine Summe ab 130 Millionen Euro wahrscheinlich ausreichen, um den jungen französischen Nationalspieler nach Barcelona zu holen. Dembélé war am Donnerstag nicht zum BVB-Training erschienen, womit er anscheinend einen Transfer forcieren will.

Spanische Medien gehen davon aus, dass der Transfer nur "eine Frage von Stunden" ist, wie die in Barcelona erscheinende Zeitung "Sport" am Freitag schrieb. Nach Angaben des Blattes hat Barcelona dem BVB eine Ablösesumme von 90 Millionen Euro plus Boni in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro für Dembélé geboten.

Erhöht Barça auf 130 Millionen?

Dieses Angebot hat der BVB jedoch abgelehnt. Ein Wechsel nach Barcelona sei damit "aktuell nicht überwiegend wahrscheinlich", teilten die Schwarz-Gelben mit.

Bewahrheitet sich der Bericht der "Marca", winkt dem Revierklub nun jedoch noch etwas mehr Geld. Demnach ist die Blaugrana bereit, fixe 90 Millionen plus 40 Millionen als Bonuszahlungen zu überweisen. Ob diese neue Offerte jedoch reicht, bleibt vorerst abzuwarten.

Der BVB suspendierte Dembélé derweil für das Pokal-Erstrundenspiel beim südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen am Samstag und verhängte eine Geldstrafe. Diese soll laut "Bild" im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.