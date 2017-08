Konferenzschaltung für Europa League

Der TV-Privatsender Puls 4 zeigt am 17. August erstmals eine Live-Konferenzschaltung der Europa League, da die Playoff-Hinspiele von RB Salzburg bei Viitorul Constanta und von Austria Wien bei NK Osijek jeweils um 20:45 Uhr (natürlich auch im weltfussball-Liveticker) beginnen. Das um 20:30 Uhr angesetzte Heimspiel von SCR Altach in Innsbruck gegen Maccabi Tel Aviv ist auf ORF eins zu sehen.

Die Rückspiele vor eigenem Publikum von Salzburg und Austria werden dann am 24. August in ORF eins ebenfalls live übertragen. Das Match in Wals-Siezenheim beginnt um 19:00 Uhr, die Partie der Wiener Austria, die wegen eines Konzerts von Robbie Williams im Wiener Ernst Happel-Stadion in die NV Arena in St. Pölten ausweichen muss, wird um 21:05 Uhr angepfiffen. Die Aufsteiger stehen in der Gruppenphase der Europa League, für die Puls 4 die Free-TV-Exklusivrechte in Österreich hat.

Mehr dazu:

>> Die Qualifikation der Europa League im Überblick

apa/red