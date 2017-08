Tedesco auf Schalke vor dem Start ins Ungewisse

Domencio Tedesco startet in seine erste Saison als Schalke-Trainer

Ein klares Konzept und vor allem mehr Erfolg: Domenico Tedesco trägt auf Schalke viele Hoffnungen. Am Montag gibt der jüngste Cheftrainer der Klubgeschichte im DFB-Pokal beim BFC Dynamo sein Pflichtspieldebüt.

Benedikt Höwedes ist vorsichtig geworden. In zehn Jahren als Schalker Profi hat der Weltmeister 13 Trainerwechsel erlebt - ob der neue Hoffnungsträger Domenico Tedesco sich da länger als eine Saison hält, bleibt abzuwarten. "Das wird man erst am Ende des Jahres sehen", sagt Höwedes daher mit gebotener Zurückhaltung. Doch die allgemeine Aufbruchstimmung im Klub hat auch den 29-Jährigen erfasst.

"Bislang sind wir wirklich bester Dinge", meint Höwedes: "Wir sind auf einem richtig guten Weg." Am Montag gibt der viel gelobte Tedesco als jüngster Schalker Trainer der Klubgeschichte sein Pflichtspieldebüt im DFB-Pokal beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo. Fünf Tage später kommt Vizemeister RB Leipzig in die Schalker Arena - die Stimmung in Gelsenkirchen ist positiv gespannt.

"Der Weg ist das erklärte Ziel"

Als Zehnter hatte der einstige Champions-League-Stammgast in der vergangenen Saison den Europacup verpasst, Trainer Markus Weinzierl musste nach nur einer Saison gehen. Unter dem im Profigeschäft noch so unerfahrenen Tedesco soll nun vieles besser werden.

Der sportliche Erfolg steht dabei zwar weiter über allem, doch auch der Weg ist das erklärte Ziel. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hatte das fehlende Konzept unter seinem einstigen Wunschtrainer Weinzierl bemängelt, Tedesco muss dies ändern.

Und es wird ihm zugetraut. Die Vorbereitung absolvierte Schalke ungeschlagen, in dieser Zeit habe man "gute Fortschritte gemacht", sagte Höwedes: "Es ist ein klares Spielsystem zu erkennen."

Aus der "Nische Aue" unters "Brennglas Gelsenkirchen"

Der 31-jährige Tedesco, Note 1,0 in der Fußballlehrer-Ausbildung, hatte in der vergangenen Saison beim Zweitligisten Erzgebirge Aue nur elf Wochen Profi-Erfahrung gesammelt. Doch in dieser Zeit machte er mit den Sachsen den kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalt perfekt.

Aue spielte dabei aggressives, aber gut dosiertes Pressing, Tedesco führte die Dreierkette ein, brachte modernsten Fußball ins Erzgebirge - und das alles nebenbei, mitten im Abstiegskampf. Diese Elemente will der Deutsch-Italiener nun auch den anspruchsvollen Schalker Fans bieten, unter dem Brennglas der Öffentlichkeit muss der Umbau funktionieren.

"Kein Nachteil, als Trainer ein ehemaliger Profi zu sein"

Dabei könnte es durchaus von Vorteil sein, dass für Königsblau in diesem Jahr die Zusatzbelastung durch den Europapokal wegfällt. "Jein", sagt Tedesco auf eine entsprechende Frage, "wenn du mehr Zeit hast, kannst du natürlich inhaltlich mehr an den Mann bringen. Und trotzdem wäre ich gerne jetzt schon im Europapokal dabei."

Tedesco, der mit Hoffenheims Senkrechtstarter Julian Nagelsmann die Trainer-Ausbildung absolvierte, wirkt seit Wochen selbstbewusst und zielstrebig angesichts der großen Herausforderung. Auch, dass er es als Spieler nie annähernd in den Profi-Fußball schaffte, sei höchstes auf den ersten Metern ein Hindernis.

"Es ist sicher kein Nachteil, als Trainer ein ehemaliger Profi zu sein", sagt er: "Es ist dadurch etwas einfacher, zu Beginn den Schlüssel zur Mannschaft zu finden. Mittelfristig geht es aber nur noch um Inhalte." Und auf Schalke soll von nun an ja ohnehin langfristig gedacht werden.