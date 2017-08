Duell der Europacup-Starter in Altach

Mit dem Duell der beiden Europacup-Starter SCR Altach und RB Salzburg beginnt am Samstag (ab 16:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) die vierte Runde der Bundesliga.

Meister Salzburg will nach dem 5:1-Kantersieg gegen Admira Wacker in der Vorwoche die Schlagzahl hoch halten. Coach Marco Rose fordert den nächsten "positiven Auftritt" seiner Mannschaft. Die Vorarlberger mussten hingegen eine schmerzhafte Niederlage gegen den WAC verarbeiten und haben großen Respekt vor den Gästen.

"Es tut uns natürlich weh, weil wir gegen Wolfsberg punkten wollten", haderte Altach-Trainer Klaus Schmidt immer noch mit der 0:1-Niederlage. Die Spielanlage der Kärntner sei seinem Team nach den Europacup-Strapazen überhaupt nicht entgegen gekommen. "Die wollten auf Konter spielen, mehr oder weniger alles verhindern. Ich hoffe, dass das gegen Salzburg anders wird."

Altach muss in der Liga wieder in die Spur finden, stellte Schmidt klar. Bereits zwei Niederlagen in Folge hat man in der neuen Saison zu Buche stehen, dazu kommt der 3:0-Sieg in der ersten Runde zu Hause gegen die Austria. Dass nun endlich wieder ein Heimspiel auf dem Programm steht, soll für die Vorarlberger ein Vorteil sein. Der letzte Heimerfolg gegen die "Bullen" liegt allerdings schon fast zwei Jahre zurück.

Die Salzburger würden "von Woche von Woche besser", bemerkte Schmidt, der neben den Langzeit-Verletzten auch Kapitän Philipp Netzer und Louis N'Gwat-Mahop vorgeben muss. "Gegen Admira Wacker war das von Salzburg schon Fußball vom Feinsten. Und vor allem die Einzelspieler sind überragend."

Salzburg-Coach Rose möchte ein weiteres Erfolgserlebnis verbuchen. "Wir wollen das Signal, dass wir gesetzt haben, mitnehmen und wieder einen positiven Auftritt hinlegen." Altach sei aber "keine leichte Aufgabe", machte Rose deutlich. "Sie haben in dieser Saison schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Sowohl international als auch national. Es ist eine zweikampfstarke Mannschaft. Sie haben aber auch richtig gute Fußballer dabei."

Der Saisonstart - Salzburg steht mit zwei Siegen und einem Remis auf Platz zwei der Tabelle - stimme ihn grundsätzlich sehr positiv, er wollte die Ergebnisse bisher aber nicht überwertet wissen. "Die Saison ist sehr lange, wir werden auch schwierige Phasen bekommen. Ein guter Start gibt Selbstvertrauen", sagte Rose.

