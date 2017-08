"Einen Tick besser": Mathenia Nummer eins beim HSV

Christian Mathenia ist vorerst die Nummer ein beim HSV

Christian Mathenia hat den Zweikampf gegen Julian Pollersbeck um die Nummer eins im Tor des Bundesligisten Hamburger SV vorerst für sich entschieden.

"Christian war in der Vorbereitung einen Tick besser, und wir müssen immer sportlich fair entscheiden. Ich hätte aber auch kein Problem damit, Julian ins Tor zu stellen", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol am Freitag. Gisdol fügte an: "Wir sind bei der Entscheidung nach Leistung gegangen, aber ich hätte auch keine Sorge, wenn Julian ins Tor müsste."

Damit wird Mathenia für die Hanseaten auch beim DFB-Pokalspiel am Sonntag (15:30 Uhr) beim Drittligisten VfL Osnabrück zwischen den Pfosten stehen.

Der 25-Jährige hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Norddeutschen. Neuzugang und U21-Europameister Pollersbeck waren bei Testspielen mehrere Fehler unterlaufen.