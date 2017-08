Torhüterentscheidung beim VfB noch offen

Mitch Langerak und Ron-Robert Zieler kämpfen um den Stammplatz beim VfB

Die Torhüterentscheidung beim VfB Stuttgart zwischen Mitch Langerak und Ron-Robert Zieler ist vor dem ersten Pflichtspiel der Saison noch nicht getroffen.

Wer im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus am Sonntag aber in der Startelf steht, hat das Rennen vorerst für sich entschieden. "Das ist relativ wahrscheinlich", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag. "Das ist ein sehr harter Wettkampf auf sehr hohem Niveau, weil beide um diese Nummer eins kämpfen." Eine Aufteilung zwischen Pokal- und Bundesliga-Spielen halte er für keine gute Idee.

Einen Startelfeinsatz von Neuzugang Dennis Aogo schloss Wolf gegen den Regionalligisten trotz der Verletzungen der beiden anderen Linksverteidiger Emiliano Insua und Ailton aus. "Er hat top Fitnesswerte. Aber nach vier Einheiten mit der Mannschaft von Anfang an spielen zu lassen, das machen wir nicht", sagte Wolf, der zudem wohl auf die angeschlagenen Daniel Ginczek, Anto Grgić und den gesperrten Holger Badstuber verzichten muss.