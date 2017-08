Ex-HSV-Profi Mahdavikia kritisiert Teheran

لحظاتى كه باعث خوشحالى مردم ايران شديد هيچوقت از ياد نخواهد رفت.به اميد روزى كه سياست دست از سر ورزش بردارد و عمل جاى شعار را بگيرد🙏 ايكاش به فكر زيرساختهاى ورزش، ساختن چند ورزشگاه آبرومند وتوجه به ورزشهاى پايه اين مملكت، از بين بردن فقر، اعتياد، بيكارى و ........ بوديم نه اتفاقات لبنان و سوريه و عراق و.......... پاينده باد ايران و ايرانى🙏پ.ن:بعضى از دوستان به دنبال آب گل آلود هستند مطلب را نفهميدند يا به نفعشان نيست كه بفهمند. شما لازم نيست مقام بلند شهيدان را به من يادآورى كنيد چيزى كه از كودكى آن را از نزديك لمس كرده ام وتنها قشرى كه هميشه اعتقاد داشته ام بايد دستشان را بوسيد و احترام ويژه گذاشت پدر و مادر شهيدان هستند به خاطر پرورش فرزندانى كه از گرانبهاترين و عزيزترين داراييشان يعنى جان شيرينشان گذشتند خواهشأ پشت اين عزيزان پنهان نشويد براى بى احترامى به ديگران. منظور از اين پست در اختيار گذاشتن امكانات براى جوانان اين مملكت و حمايت آنهاست و بس🙏🙏

