Last-Minute-Treffer verdirbt Klopp-Jubiläum

Jürgen Klopp startet mit Liverpool schwach in die Saison

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben einen Fehlstart in die neue Premier-League-Saison hingelegt. Die Reds kamen beim Außenseiter FC Watford nicht über ein 3:3 hinaus. Den Hornets gelang der Ausgleich in letzter Minute. Damit verpasste Klopp einen Sieg in seinem 100. Spiel als Liverpools Teammanager,

Watford erwischte den besseren Start und hätte nach sieben Minuten bereits durch Roberto Pereyra in Führung gehen können, LFC-Keeper Simon Mignolet, der den Vorzug vor Loris Karius erhielt, konnte das Leder jedoch zur Ecke klären. Den fälligen Eckstoß servierte José Holebas passgenau auf den Kopf von Stefano Okaka, der eiskalt einnickte.

Der Treffer zeigte Wirkung beim Klopp-Team, das in der Folge nur selten seine Klasse zeigte. Erst nach 29 Minuten gelang den Offensiv-Stars von der Merseyside ein gelungener Spielzug: Emre Can bediente nach feinem Zuspiel von Alberto Moreno Sadio Mané, der Watford-Rückhalt Gomes keine Chance ließ. Die Freude wehrte jedoch nur kurz. Drei Minuten nach dem Ausgleich gelang Abdoulaye Doucouré erneut der Führungstreffer für die Hausherren.

Silva muss früh wechseln

Halbzeit zwei begann mit einem Rückschlag für Watford. Coach Marco Silva musste Pereyra nach fünf Minuten vom Platz nehmen. Nachdem Silva schon in Halbzeit eins früh reagieren musste, blieb den Gastgebern somit nur noch ein Wechsel.

In Minute 55 kam es dann noch dicker: Gomes fällte LFC-Rekord-Neuzugang Mohamed Salah im Strafraum, den folgerichtigen Elfer verwandelte der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino zum 2:2 und nur 180 Sekunden später drehte Liverpool die Partie durch Salah. In der 65. hätte Joel Matip sogar auf 4:2 stellen können, scheiterte nach Ecke von Trent Alexander-Arnold aber am Querbalken.

Liverpool blieb dennoch am Drücker und sah bereits wie der verdiente Sieger aus, als Miguel Britos in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich köpfte. Der Treffer resultierte aus einer Ecke: Richarlison brachte die Hereingabe aufs Tor, Mignolet lenkte den Ball unter die Latte und Britos reagierte am schnellsten.

📸 | 94th minute...Britos...cue pandemonium at The Vic! 🙌🙌🙌



Matchday live ⬇ https://t.co/MVTxcdM2TV pic.twitter.com/emoHAF5KZD — Watford FC (@WatfordFC) 12. August 2017

"Das dritte Tor war Abseits", moserte Klopp, "das ist Pech für uns. Wir hatten ja genügend Chancen, das Spiel vorher zu entscheiden."