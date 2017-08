Köln startet mit Kantersieg in Europa-Saison

Die Kölner wurden nicht wirklich gefordert

Müheloser Einstand nach Maß: Mit einem lockeren 5:0-Sieg bei der fünftklassigen Leher Turnerschaft in Bremerhaven ist Europa-League-Starter 1. FC Köln im DFB-Pokal erfolgreich in die Saison gestartet.

Vor 8119 Zuschauern im ausverkauften Nordseestadion stellten die Gäste schon in der ersten Halbzeit binnen sechs Minuten die Weichen auf Sieg. Leonardo Bittencourt (28.) per Abstauber und Frederick Sørensen (34.) mit einem platzierten Flachschuss drückten die klare Überlegenheit des Bundesliga-Fünften auch in Toren aus.

Die ohnehin vagen Hoffnungen des Außenseiters waren kurz nach Wiederbeginn endgültig obsolet: Rechtsverteidiger Arwin Hashemi sah wegen absichtlichen Handspiels im Strafraum die Rote Karte (49.), 60 Sekunden später traf Jhon Córdoba per Strafstoß zum 0:3. Die eingewechselte Simon Zoller (69.) und Sehrou Guirassy (75.) stellten den Endstand her.

Von der ersten Minute an lief die Begegnung bei nahezu permanenten Dauerregen nur in eine Richtung ab. Der Tabellensechste der Oberliga Bremen überließ den Gästen nahezu kampflos das Mittelfeld und formierte rund um den Strafraum zwei Abwehrriegel, die zumindest eine knappe halbe Stunde lang dem Kölner Dauerdruck standhielten.

Erste Chance fast ein Volltreffer

Den ersten Torschuss feuerten die Platzherren in der 42. Minute ab und hätten dabei fast den Anschlusstreffer erzielt. Von der Strafraumgrenze traf Mittelfeldspieler Egzon Sula die Querlatte - FC-Torhüter Timo Horn wäre chancenlos gewesen.

Nach dem Seitenwechsel war die Mannschaft von Trainer Peter Stöger in Überzahl sichtlich bemüht, Kräfte für den Bundesliga-Auftakt am kommenden Wochenende bei Borussia Mönchengladbach zu schonen. Mit einem Spieler weniger auf dem Feld standen die Platzherren noch tiefer als in der ersten Halbzeit und kamen nicht einmal mehr ansatzweise zu Entlastungsangriffen.

Neben Torhüter Marco Theulieres verdiente sich im Team von Coach Dennis Ley Sula eine gute Note. Bei den Rheinländern ragten Torschütze Sørensen und der offensivstarke Konstantin Rausch heraus.