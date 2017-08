Peter Stöger lobte die Professionalität seines Teams

Vor der schweren Saison mit der ungewohnten Europa-League-Belastung kam Peter Stöger der leichte Erstrundensieg im DFB-Pokal sehr gelegen.

"Wir sind professionell und ohne Überheblichkeit angetreten. Damit kann jeder Trainer nur zufrieden sein", sagte der Österreicher nach dem lockeren 5:0 (2:0)-Erfolg bei der fünftklassigen Leher Turnerschaft in Bremerhaven.

Der Spielfilm der einseitigen Partie war ganz nach dem Geschmack des Coaches. Geduldig berannten seine Schützlinge eine knappe halbe Stunde den überforderten Gegner, bis der erste Treffer fiel.

Und nach dem dritten Tor in der 50. Minute durch Neuzugang Jhon Córdoba per Foulelfmeter brachten die Gäste das Match noch souveräner zu Ende. Verletzungsfrei und begünstigt durch eine 40-minütige Überzahl nach einer Roten Karte gegen die Norddeutschen.

Schmadtke: "Seriöser" FC sendet "starkes Signal"

Auch für FC-Sportdirektor Jörg Schmadtke zählte in erster Linie das problemlose Weiterkommen ohne Kollateralschäden, aber auch der positive Gesamteindruck: "Wir sind so seriös in die Partie gegangen, wie man in jedes Pokalspiel gehen muss. Das war ein starkes Signal nach draußen."

Also auch an die knapp 900 mitgereisten Fans, die so lauthals wie ausdauernd die in der vergangenen Saison erreichte erste Europacup-Qualifikation ihrer Lieblinge seit 25 Jahren besangen, als jegliche Spannung aus der ohnehin einseitigen Begegnung gewichen war. Hohe Ansprüche, die der Anhang auch und gerade an Top-Transfer Jhon Córdoba festmacht.

Da ist der Schlußpfiff. Der #effzeh zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein.



_____#LTSKOE 0:5 (90.) pic.twitter.com/aXQhX0Vq1x — 1. FC Köln (@fckoeln) 12. August 2017

"Ob und wie er Anthony Modeste ersetzen wird, werden wir in einem Jahr sehen. Natürlich fordern wir von Jhon keine 25 Tore", betonte Stöger und versuchte, die Erwartungen der Anhänger verbal zu bremsen. Bei der Frage nach dem Strafstoßschützen indes, die der 51-Jährige offen gelassen hatte, schnappte sich der Kolumbianer selbstbewusst den Ball und versenkte ihn staubtrocken.

Lehe-Coach Ley ist zufrieden

Für Lehes Trainer Dennis Ley war der Ausflug in die große Pokalwelt fast eine Traumreise. "Auch wenn es bei 0:5 komisch klingt: Wir haben aus unseren Möglichkeiten einiges gemacht. Nur zwei Gegentore bei Unterzahl in 40 Minuten, das kann sich sehen lassen", lobte der 37-Jährige seine Truppe.

Und nach einem intensiven Studium der Spielstatistik machte sich sogar ein triumphales Grinsen auf dem Gesicht des Fußball-Lehrers breit: "52 zu 48 Prozent in der Zweikampf-Quote - da haben wir den FC sogar geschlagen."