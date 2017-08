Geis: Werner wird es auf Schalke "schwer haben"

Schalkes Johannes Weis fühlt mit RB-Stürmer Timo Werner mit

Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr). Das Hinspiel aus der vergangenen Saison ist wegen der Schwalbe von Bullen-Stürmer Timo Werner bei allen Beteiligten noch gut in Erinnerung. Auch bei S04-Akteur Johannes Geis, der nun versöhnliche Worte vor dem Duell fand.

"Man sollte die Geschichte mit der Schwalbe irgendwann mal ruhen lassen. So etwas kann einen jungen Spieler auch mental kaputtmachen", forderte der 23-Jährige im Interview mit dem "kicker". Schließlich hat der Ruf des Leipziger Stürmers nach der Aktion deutschlandweit gelitten. In vielen Stadien des Landes wird Werner gnadenlos ausgepfiffen. Selbst bei Spielen der Nationalmannschaft musste der junge Angreifer bereits Schmährufe über sich ergehen lassen.

Geis ist sich deshalb sicher: "Ich glaube, dass es für Timo Werner schwer wird, in unserer Arena zu spielen." Dabei kann der Schalker gleichzeitig auch den Ärger des Knappen-Anhangs verstehen. "Wegen seiner Schwalbe voriges Jahr gegen uns haben wir uns in dem Moment natürlich alle extrem aufgeregt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Verständnis für den Unmut der Fans", so Geis weiter.

Denn Werner erzielte nach seiner Schwalbe obendrein per Elfmeter das wichtige 1:0 beim 2:1-Sieg der Sachsen. Während RB Leipzig nach dem Sieg weiter an der Tabellenspitze residierte, verlor man auf Schalke den Anschluss an die internationalen Plätze.

Geis' Appell an die Schalker Fans

Doch Geis hat in seiner Karriere bereits eine ähnliche Situation durchleben müssen. Schließlich stand auch er wegen seines groben Foulspiels an den Neu-Hamburger André Hahn in der Hinrunde der Saison 2015/16 schon einmal in der öffentlichen Schusslinie. Auch deshalb könne er "mit Timo Werner mitfühlen".

Da "in den Wochen danach Grenzen überschritten" wurden, hofft Geis nun, dass die Schalker Fans am ersten Spieltag der neuen Saison "cool reagieren und in erster Linie uns unterstützen".

Zuvor muss der Schalker mit seiner Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals den Außenseiter BFC Dynamo (Montag (18:30 Uhr) bezwingen. Diese Hürde nahm RB Leipzig unterdessen beim 5:0-Sieg bei den Sportfreunden 1922 Dorfmerkingen souverän.