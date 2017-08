Supercoppa: Lazio bezwingt Juve mit Last-Minute-Tor

Doppelpacker Ciro Immobile war für Lazio Rom zur Stelle

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat den ersten Titel der Saison trotz einer Aufholjagd in der Schlussphase verpasst. Im Supercup unterlag der Double-Gewinner mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf dem Pokalfinalisten Lazio Rom 2:3 (0:1).

Der frühere Dortmunder Ciro Immobile traf im heimischen Stadio Olimpico doppelt - in der 32. Minute per Foulelfmeter und in der 54. Minute per Kopf.

Nach der Einwechselung der Bayern-Leihgabe Douglas Costa glich Paulo Dybala ebenfalls per Doppelschlag aus (85./90.+3, Foulelfmeter), ehe Alessandro Murgia (90.+3) Lazio jubeln ließ.

Erstmals seit vier Jahren wurde der Supercup wieder in Italien ausgetragen, zuletzt fand das Spiel zweimal in Doha (2014 und 2016) und in Shanghai (2015) statt. Juve verlor zum zweiten Mal nacheinander und wartet weiter auf den achten Titel. Lazio gewann die Trophäe zum vierten Mal nach 1998, 2000 und 2009.