Schindelmeiser rechnet mit Kritikern ab

Jan Schindelmeiser war 13 Monate Manager beim VfB Stuttgart

Vor rund zwei Wochen musste Jan Schindelmeiser nach 13 Monaten als Manager beim VfB Stuttgart überraschend seinen Hut nehmen. Jetzt hat sich der 53-Jährige erstmals öffentlich zu seiner Entlassung geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen.

Durch einen Medienbericht waren Gerüchte aufgekommen, dass Schindelmeiser enge Kontakte zu Spielerberater Arthur Beck pflege und dementsprechend dessen Spieler bevorzuge. "Dies", erklärte der 53-Jährige gegenüber dem "kicker", "entbehrt nicht einer gewissen Komik. Aus dem aktuellen Profikader betreut Herr Beck einen einzigen Spieler: Orel Mangala."

Schindelmeiser habe sich vor einiger Zeit mit VfB-Boss Wolfgang Dietrich "allgemein über das Thema Berater unterhalten", allerdings habe es "konkret zum Thema Spieler von Arthur Beck beim VfB" kein gesondertes Gespräch gegeben, da beide keine Notwendigkeit dazu sahen. Zwar betreue Beck neben Managala auch Stuttgarts Trainer Hannes Wolf, allerdings sei "diese mögliche Interessenkollision zusammen mit Arthur Beck im Rahmen der Vertragsverlängerung mit Hannes Wolf ausführlich besprochen" worden. Zudem habe "der Trainer niemals in diese Richtung insistiert."

Alleingänger Schindelmeiser?

Ein weiterer Vorwurf aus dem Umfeld der Schwaben an Schindelmeiser lautete, dass er allzu häufig Alleingänge fahren würde. "Aus dem Umfeld? Wer soll das sein? Weder Aufsichtsrat noch Vorstandskollegen haben jemals einen solchen Vorwurf an mich adressiert. Beim VfB Stuttgart gibt es nicht einen einzigen Spieler, der nicht als Produkt eines Teamprozesses verpflichtet wurde", wehrte sich der Ex-Manager und fügte hinzu: "Zudem haben wir das alles in wöchentlichen Sitzungen im Vorstand besprochen."

Ein weiteres Manko hatten Kritiker bei der Zusammenstellung des Kaders ausgemacht. Zu jung und zu unerfahren für die Bundesliga lautete der Vorwurf. Eine Tatsache, die der Ex-Hoffenheimer nicht so stehen lassen will. "Schauen Sie sich die Mannschaft doch mal an. Unsere drei Torhüter sind alle erfahren. Dazu Emiliano Insua, Marcin Kaminski, Holger Badstuber, Christian Gentner, Tobias Werner, Simon Terodde, Daniel Ginczek - selbst Timo Baumgartl verfügt trotz seines Alters schon über eine gewisse Erfahrung", so Schindelmeiser, der seinen eingeschlagenen Weg darüber hinaus verteidigte: "Wir wollen dem VfB wieder eine eigene Philosophie geben, eine Kultur etablieren, die den traditionellen Werten und dem Anspruch des Vereins und seiner Anhänger gerecht wird. Indem wir wieder hochtalentierte, entwicklungsfähige Spieler zu Top-Bundesligaprofis formen. Aber nicht dogmatisch. Ziel war, Gegenwart und Zukunft miteinander in Einklang zu bringen."

"Hyper-Inflation" erschwert die Arbeit

Dass der Kader zum Trainingsstart noch nicht vollständig war, lag laut Schindelmeiser vor allem am überhitzten Transfermarkt. "Drei Spieler mit Stammplatzpotenzial standen noch auf der Agenda. Wir hätten auch gern sämtliche Spieler am ersten Trainingstag an Bord. Wenn wir aber Spieler verpflichten, die einen hohen siebenstelligen Betrag kosten und Verträge über vier oder fünf Jahre unterzeichnen, ist es nicht wirklich entscheidend, ob sie eine Woche früher oder später zur Mannschaft stoßen, sondern dass sie passen. Wir erleben gerade eine Hyper-inflation im Profifußball. Es werden plötzlich Summen aufgerufen, die mit der Realität aber gar nichts mehr zu tun haben. Hier gilt es, kreativ zu sein und trotzdem gute Lösungen zu präsentieren."

Diese Meinung teilten offenbar aber nicht alle handelnden Personen beim VfB. Dietrich hatte im Zuge der Schindelmeiser-Entlassung erklärt, dass der Aufsichtsrat nicht mehr davon überzeugt gewesen sei, "dass die Umsetzung unserer Ziele und der getroffenen Absprachen in der bisherigen Personalkonstellation zu erreichen sind".