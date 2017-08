Heidel: Tedesco kann "anstregend sein"

Christian Heidel (r.) freut sich auf die neue Saison auf Schalke

Am Montag geht für den FC Schalke die Saison 2017/18 mit dem Auftakt im DFB-Pokal beim BFC Dynamo richtig los. Wenn es nach Manager Christian Heidel geht, werden die Fans der Königsblauen eine taktisch runderneuerte Mannschaft zu Gesicht bekommen, die von einem "anstrengenden" Trainer geleitet wird.

"Schlaf, Ernährung, psychologische Betreuung, die Länge der Busfahrten - alles wird abgedeckt und will genau geplant sein. Nicht nur das Spiel auf dem Feld spielt eine Rolle, sondern auch der Mensch, der es ausführen soll", erklärte Heidel die Arbeitsweise seines neuen Trainer Domenico Tedesco gegenüber "Spox" und fügte hinzu: "Für den Staff kann das auch mal anstrengend sein." Allerdings sehe Heidel selbst dies "absolut positiv, denn ich will ja das Gefühl haben, dass alle Bereiche ständig optimiert werden."

Trotz seines jungen Alters von 31 Jahren bescheinigte der Manager dem Cheftrainer große Erfahrung. Es sei ein "Irrglaube", dass Tedesco über keinen ausführlichen Arbeitsnachweis verfüge. Der Deutsch-Italiener sei seit zehn Jahren im Geschäft und habe den Beruf "von der Pike auf gelernt". Dies sei durch "keinen Trainerlehrgang" auszugleichen. Insgesamt gehe der Trend klar in die Richtung, dass immer mehr Bundesligisten auf Nicht-Profis als Trainer setzen.

Flughafen Schalke

Von der Arbeitsweise des Trainer-Talents zeigte sich Heidel bislang begeistert. "Sein Tag ist meist von 8 bis 23 Uhr durchgeplant. Und einen großen Teil seiner Zeit widmet er dem Thema Taktik. Sie sollten einmal die Gemälde sehen, die im Trainerbüro an den Wänden hängen", so der Ex-Mainzer, der sich beim Training ab und an vorkommt wie auf einem Flughafen: "Wenn man bei uns auf den Trainingsplatz guckt, denkt man erst: Da landet doch gleich ein Flugzeug. Überall Hütchen, Stangen, Linien und Tore. Man erkennt dennoch sofort, was er trainieren lässt und zu welchem Ergebnis das führen soll. Auch die Spieler vermitteln mir das Gefühl, genau zu wissen, was sie gerade tun - auch wenn man nicht davon ausgehen sollte, dass auf Anhieb alles perfekt laufen wird."

Zudem kündigte Heidel an, dass sich das Schalker Spiel unter Tedesco verändern werde. "Wir werden uns mehr am Gegner orientieren, zumindest wird das eine größere Rolle spielen. Domenico ist der Ansicht, dass nicht jede Spielweise zum jeweiligen Gegner passt", erklärte der 54-Jährige.

Heidel hat keine Angst zu Scheitern

Angst, dass er mit dem Trainer-Experiment auf Schalke scheitern könnte, hat Heidel nach eigenem Bekunden nicht. Vielmehr sieht er Parallelen zu seiner Zeit in Mainz. "Da denke ich keine Sekunde an mich. Ich hätte es mir doch ganz einfach machen können: Es war ja nicht so, dass alle den Kopf des Trainers gefordert haben. Würde es mir nur um mich gehen, hätte ich nichts verändern dürfen. Wer meinen Werdegang verfolgt hat weiß, dass ich Risiken noch nie aus dem Weg gegangen bin. Als ich mit Jürgen Klopp einen Spieler über Nacht zum Trainer gemacht habe, hat mich ganz Deutschland für verrückt erklärt."