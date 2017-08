Presse: "Neymar hat den Gegner gefoltert"

Neymar wird von der französischen Presse gefeiert

Nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain feierte Neymar ein gelungenes Debüt in der Ligue 1. Mit einem Treffer und einer Vorlage hatte der Brasilianer erheblichen Anteil am 3:0-Sieg über EA Guingamp. Das sehnsüchtig erwartete Debüt des Superstars für Paris Saint-Germain hat in Frankreich Begeisterung ausgelöst.

Seit dem 222 Millionen Euro schweren Transfer von Barcelona nach Paris dreht sich in Frankreichs Fußballwelt alles um den brasilianischen Superstar. Die Frage, ob Neymar der größte Star ist, den die Ligue 1 je gesehen hat, bleibt vorerst jedoch unbeantwortet. Sicher ist: Er ist mit Abstand der teuerste Spieler, der je in Frankreichs Oberhaus gekickt hat.

Neben der horrenden Ablöse lässt sich PSG das Gesamtpaket Neymar laut "Yahoo" rund 500 Millionen Euro kosten. Der Brasilianer, der an der Seine einen Fünfjahresvertrag unterschrieb, soll über 30 Millionen Euro pro Saison verdienen. Damit würde Neymar 566.000 Euro in der Woche, über 3000 Euro in der Stunde und etwa 56 Euro in der Minute verdienen. In seinem ersten Spiel deutete er zumindest an, dass er diese Summe womöglich wert sein kann. Die Pressestimmen zum Debüt:

Le Parisien: "Neymar ist bereits in der Ligue 1 angekommen. Er hat gezeigt, dass er nach seinem Weggang aus Barcelona Spaß daran hat, im Trikot von Paris zu spielen. Mit einem Assist und einem Tor hat der Brasilianer seine Feuertaufe mehr als nur bestanden. Alle haben nur auf ihn geachtet, auf denjenigen, der PSG vielleicht eines Tages zum Champions-League-Titel führen wird."

L'Équipe: "Eine ideale Premiere. Neymar war der Meister des Pariser Spiels. Vor 25 Tagen haben wir zum ersten Mal über den möglichen Neymar-Transfer berichtet. Jetzt ist das Warten endlich mit einer Bestätigung beendet: Der neue PSG-Stürmer ist definitiv ein Spieler mit sehr großem Talent. Neymar zeigte keine Anzeichen von Nervosität."

France Football: "Ist Neymar der größte Spieler der Ligue-1-Geschichte? Neymar und Cavani: Dieses Duo wird weh tun!"

Le Figaro: "Traum-Premiere: Der Stern Neymar glänzt von Anfang an mit PSG. Neymar hat nicht nur Samba getanzt, er hat den Gegner gefoltert wie ein undurchschaubarer Dämon. Er war hungrig nach Leder. Mit Neymar hat Paris nicht nur einen Superstar und einen unkonventionellen Stürmer, sondern auch einen exzellenten Passgeber. Sein Einfluss ist bereits prägnant. Die Qualität seiner Pässe, seiner Ballannahmen, seiner Beschleunigungen und sein Überblick über das Spiel haben seinen Partnern Freude gemacht. Aber nicht alles war perfekt. Die Nummer zehn hat viel versucht, verlor dabei aber auch viele Bälle."