Bericht: Barça erfüllt BVB-Forderungen für Dembélé

Ousmane Dembélé könnte der zweitteuerste Spieler aller Zeiten werden

Der Dembélé-Transfer von Borussia Dortmund zum FC Barcelona nimmt nun offenbar konkrete Formen an. Wie "Le10sport" exklusiv berichtet, ist Barça bereit, das Angebot für den Franzosen zu erhöhen.

Demnach wollen die Katalanen die Forderungen des BVB erfüllen und 150 Millionen Euro Ablöse für Dembélé auf den Tisch legen. Damit wäre der Offensivspieler der zweitteuerste Fußballer aller Zeiten.

Platz eins in diesem Ranking geht an Neymar, der für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Die 150 Millionen Euro für Dembélé dürften für Barça also kein Problem sein.

Eine erste Offerte aus Barcelona in Höhe von insgesamt 105 Millionen Euro lehnte Borussia Dortmund bereits ab. "Die Summe entsprach nicht dem außerordentlichen fußballerischen und sonstigen Stellenwert des Spielers und auch nicht der derzeitigen Marktsituation des europäischen Transfermarktes", erklärte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor kurzem.

Am Donnerstag war Dembélé dem Training unentschuldigt ferngeblieben. Grund soll sein Wunsch sein, in diesem Sommer trotz seines bis 2021 gültigen Vertrags zum FC Barcelona zu wechseln. Seitdem ist der 20-Jährige vom Training suspendiert.