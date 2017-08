Djuricin dementiert Spuck-Attacke

Rapid-Coach Goran Djuricin stand nach der 1:3-Niederlage gegen Admira Wacker im Mittelpunkt

Die 1:3-Niederlage vom SK Rapid bei Admira Wacker sorgt für Aufreger ohne Ende. Spielunterbrechung wegen geworfener Gegenstände, eine Rote Karte gegen Thomas Murg - und ein hitziges Aneinandergeraten von Goran Djuricin und Admira-Tormanntrainer Walter Franta. Inklusive vermeintlicher Spuck-Attacke. Diese wird vom grün-weißen Coach aber dementiert.

"Ich war nach Spielende tatsächlich sehr aufgebracht und habe mich auf einen Disput mit einem Betreuer der Admira eingelassen, der mich schon während des Spiels mehrfach verbal attackiert hat und teilweise von seinen eigenen Kollegen eingebremst wurde. Meine Reaktion auf eine erneute Provokation von ihm nach dem Schlusspfiff war falsch. Aber die Unterstellung, dass ich ihn angespuckt hätte, möchte ich auf das Allerschärfste zurückweisen", meinte Djuricin in einer Presseaussendung.

Auf TV-Bildern konnte man die Auseinandersetzung in Nahaufnahme sehen. Dabei sieht es so aus, als ob der Rapid-Trainer spuckt - der "Schlatz" selbst ist allerdings nicht zu erkennen.

"Ich habe mich zu dieser Geste, die in dem Kulturkreis, in dem ich meine Wurzeln habe, hinreissen lassen und das Spucken angedeutet. Auch auf dem Video-Material des TV-Partners, das derzeit kursiert, sieht man klar, dass ich nicht tatsächlich spucke", so Djuricin.

Stolz ist der Wiener auf diese Szene nicht: "Mit der Geste beantwortet man Respektlosigkeiten, aber dies war natürlich auch von mir respektlos und dafür möchte ich mich entschuldigen. Wir standen uns zwar sehr nahe gegenüber und haben uns gegenseitig nicht gerade mit Freundlichkeiten konfrontiert, aber damit war die Sache dann auch erledigt."

Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesliga darauf reagiert. Auch ein Statement von Franta steht noch aus.

