Bochum verleiht Weilandt an Kiel

Bochums Tom Weilandt wechselt auf Leihbasis zum Ligakonkurrenten aus Kiel

Der VfL Bochum leiht seinen Mittelfeldspieler Tom Weilandt bis zum Saisonende an den Ligakonkurrenten Holstein Kiel aus.

Der 25-Jährige gebürtige Rostocker hatte in der vergangenen Saison 22 Spiele für die Bochumer bestritten und darin drei Tore erzielt. Ralf Becker, Sportlicher Geschäftsführer bei den Störchen, freut such, dass man mit Weilandt einen zweitligaerfahrenen Offensivspieler in den hohen Norden lotsen konnte: "Wir freuen uns, mit Tom einen technisch starken Kreativspieler gewonnen zu haben. Er ist im offensiven Mittelfeld und Angriff vielseitig einsetzbar und hat in seiner bisherigen Karriere Zielstrebigkeit und Tordrang bewiesen"

In 108 Spielen im deutschen Unterhaus erzielte Weilandt bislang 14 Tore und legte 13 Treffer auf.