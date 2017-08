Werder zum Liga-Auftakt ohne Junuzović

Werder muss vorerst noch auf Zlatko Junuzović verzichten.

Werder Bremen muss auch zum Saison-Auftakt am Samstag bei 1899 Hoffenheim auf Zlatko Junuzović verzichten.

Der Bremer Kapitän plagt sich bereits seit Wochen mit Achillessehnenproblemen herum, fehlte Werder beim souveränen 3:0-Erfolg in Würzburg und wird auch bis zum Wochenende nicht richtig fit.

Das sagte Werders Sportchef Frank Baumann. "Wir müssen da noch Geduld haben. In diesen Tagen wird er erst Laufversuche unternehmen", sagte Baumann. Im Pokal vertrat Youngster Maximilian Eggestein den Österreicher in der Werder-Zentrale. Noch ist nicht klar, ob Trainer Alexander Nouri auch beim Bundesliga-Auftakt in Sinsheim auf den 20-Jährigen setzen wird.