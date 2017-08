Nach Fehlstart: Aue trennt sich von Letsch!

Erzgebirge Aue trennt sich von Trainer Thomas Letsch

Nach nur zwei Spieltagen gibt es die erste Trainerentlassung in der 2. Bundesliga: Erzgebirge Aue hat die Konsequenzen aus dem Fehlstart in die Saison gezogen und sich von Trainer Thomas Letsch getrennt.

Das teilte der Klub nach einem Treffen am Montagabend zwischen Vertretern der Führungsgremien des Vereins und dem 48 Jahre alten Nachfolger des zu Bundesligist Schalke 04 gewechselten Domenico Tedesco mit.

Die Mannschaft wird interimsmäßig unter der Leitung von Robin Lenk und dem Co-Trainerteam auf die Partie am Freitag bei Eintracht Braunschweig vorbereitet. Aue ist nach Niederlagen gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) sowie beim 1. FC Heidenheim (1:2) Schlusslicht in der 2. Liga und schied zudem am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals nach schwacher Leistung bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden (0:2) aus.