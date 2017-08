U17-Bundesliga: Zwölfjähriger führt BVB zum Sieg

Youssoufa Moukoko traf doppelt für den BVB

Borussia Dortmund darf sich ungeachtet aller Querelen um Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang offenbar schon auf das nächste Supertalent freuen. Haken an der Sache: Youssoufa Moukoko, der am Wochenende für Furore in der U17-Bundesliga sorgte, ist gerade mal zwölf Jahre alt.

Sein Können hat der Deutsch-Kameruner dennoch bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Saisonauftakt gegen die SG Unterrath schnürte Moukoko einen Doppelpack beim 3:0-Erfolg der Borussen. Das 2:0 erzielte der Youngster nach einer tollen Einzelleistung, das 3:0 per Elfmeter, den er selbst herausholte.

Allerdings brauchte auch Moukoko etwas, um ins Spiel zu finden. In der ersten halben Stunde war der Kicker, der 2016 von der Jugend des FC St. Pauli zum BVB wechselte, kaum in die Partie eingebunden. In er 36. Minute vergab er eine hundertprozentige Kopfball-Chance aus kurzer Distanz.

In der Vergangenheit immer wieder kursierende Zweifel am Alter Moukokos widerlegte dessen Vater übrigens vehement.

"Der Junge kann gar nicht älter sein, seine Mutter ist ja erst 27. Sein Alter stimmt. Sofort nach seiner Geburt habe ich ihn beim Deutschen Konsulat in Yaoundé angemeldet. So wie man das hier beim Standesamt macht. Wir haben eine deutsche Geburtsurkunde", so Joseph Moukoko gegenüber "Bild".