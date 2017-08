Olympiasieger als Dembélé-Nachfolger zum BVB?

Luan wird von mehreren europäischen Klubs umworben

Am Montag berichtete "Le10sport", dass der FC Barcelona bereit ist, die geforderten 150 Millionen Euro Ablöse für Ousmane Dembélé an Borussia Dortmund zu überweisen. Sollte dieser Deal tatsächlich über die Bühne gehen, braucht der BVB dringend einen geeigneten Nachfolger für die Offensive. Dabei sind die Verantwortlichen offenbar in Brasilien fündig geworden.

Laut Informationen von "Correio do Povo" ist der brasilianische Angreifer Luan von Grêmio Porto Alegre in den BVB-Fokus geraten. Dem Bericht zufolge sollen die Schwarz-Gelben dem Série-A-Klub noch in dieser Woche ein Angebot für den 24-Jährigen unterbreiten.

Doch Dortmund ist nicht der einzige Interessent aus Europa. Auch Sampdoria Genua und Spartak Moskau sollen um Luan buhlen. Die Italiener haben offenbar bereits ein Angebot in Höhe von 16 Millionen Euro abgegeben, die Russen würden sogar 24 Millionen Euro auf den Tisch legen. Ein Engagement in Russland käme für den Brasilianer allerdings nicht infrage.

Bereits im Mai brachte der "Mirror" außerdem den FC Liverpool ins Gespräch und berichtete von einer Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro.

Tostão: Luan einer der fünf besten Spieler in Brasilien

Dass Luan in den Fokus von europäischen Topklubs geraten ist, ist kein Wunder. Die brasilianische Fußball-Legende Tostão bezeichnete den Angreifer vor kurzem als einen "der aktuell fünf besten Spieler in Brasilien".

Luan spielt seit 2014 bei Porto Alegre und wird dort im offensiven Mittelfeld oder in der Sturmspitze eingesetzt. In der aktuellen Saison erzielte der 24-Jährige sechs Treffer und bereitete fünf Tore vor. Mit der brasilianischen Auswahl wurde Luan 2016 Olympiasieger im eigenen Land.