Eintracht begrüßt Neuzugang zum Medizincheck

Simon Falette steht kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Kurz vor dem Liga-Start rüstet Eintracht Frankfurt noch einmal nach. Vom FC Metz soll Innenverteidiger Simon Falette in die hessische Metropole wechseln. Der Bundesligist bestätigte am Dienstag, dass der Verteidiger zur medizinischen Untersuchung nach Frankfurt gereist ist.

Der 25 Jahre alte Franzose soll bei der Eintracht den Engpass in der Verteidigung beheben. "Er ist der Spieler, den wir uns ausgeschaut haben. Es hat sich ein bisschen gezogen, aber wir haben jetzt Übereinkunft mit dem angebenden Verein gefunden", wird Sportvorstand Fredi Bobic in der "Hessenschau" zitiert: Nach dem Medizincheck könne Frankfurt Falette "aber hoffentlich morgen vorstellen".

Dem Bericht zufolge will die Eintracht Falette für rund zwei Millionen Euro fest verpflichten. Spekuliert wurde zuvor auch über ein Leihgeschäft.

👍 Wir freuen uns auf Simon Falette, heute beim Medizincheck. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 15. August 2017

In Metz hat Simon Falette noch einen Kontrakt bis 2019. In der vergangenen Saison stand Falette 35 Mal in der Ligue 1 auf dem Feld. Im Jahr zuvor zählte er zum Stammpersonal von Stade Brest, wo er drei Jahre unter Vertrag stand.