Matthäus: "Hoffenheim kann Spiel eins gewinnen"

Lothar Matthäus freut sich auf ein "torreiches" Spiel zwischen 1899 und Liverpool

Champions-League-Newcomer 1899 Hoffenheim empfängt den FC Liverpool, um den Einzug in die Gruppenphase auszuspielen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet dem Underdog dabei gute Chancen aus. Liverpool sollte gewarnt sein, so 56-Jährige in seiner Kolumne in der englischen "Sun".

"Ein deutscher Porsche trifft auf einen englischen Jaguar", freut sich Matthäus auf das Spiel am Dienstagabend (20:45 Uhr), wobei er anfügt, dass auch der Jaguar "von einem Deutschen gebaut wird". Dank Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann werde das Spiel "großartige Werbung für den Fußball" sein.

Schließlich lassen beide Trainer attraktiven Offensivfußball spielen. Nagelsmann kommt in der Kritik des ehemaligen Bayern-Spielers dabei sehr gut weg: "Ich mag ihn, weil er ein authentischer, talentierter und intelligenter Trainer ist. Er spielt nicht auf Unentschieden." Klopp und der FC Liverpool müssten sich daher darauf einstellen, dass "sie nicht leicht in Ballbesitz kommen" und "von Anfang an attackiert" werden.

Abgänge von Süle und Rudy nicht zu kompensieren

Deshalb könne "Hoffenheim das erste Spiel gewinnen", wenngleich er erwarte, dass Liverpool im Rückspiel an der Anfield Road den Einzug in die nächste Runde perfekt macht. Möglich wäre am Ende ein Weiterkommen dank eines torreichen Unentschiedens: "Wir werden Tore sehen, da bin ich mir sicher."

Bei allem Lob für die TSG sieht Matthäus jedoch auch Schwächen. Abgänge wie die "zwei Schlüsselspieler der letzten Saison" Niklas Süle und Sebastian Rudy seien nicht leicht zu kompensieren. "Sie werden sie vermissen und das könnte den Unterschied in den beiden Partien machen", so der Experte weiter.