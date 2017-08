Kalinić und oder Auba? Milan sucht Stürmer

Nikola Kalinić steht auf dem Sprung zum AC Mailand

Über 180 Millionen Euro hat der AC Mailand in diesem Sommer bereits für neue Spieler in die Hand genommen. Ein weiterer Stürmer soll in Kürze dazustoßen. Im Raum steht immer noch Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang. Doch diese Personalie könnte sich bald endgültig zerschlagen.

Denn laut der "Gazzetta dello Sport" beschäftigen sich die Lombarden seit Wochen intensiv mit Fiorentina-Angreifer Nikola Kalinić. Bisher scheitert ein Wechsel offenbar an den Ablösemodalitäten. Laut "goal.com" bietet Milan 22 Millionen Euro, Florenz fordert 25 Millionen Euro.

Mehrere italienische Medien spekulieren nun, dass das Angebot für den Kroaten bald erhöht wird. Schließlich schwinden die Chancen auf eine Verpflichtung von Wunsch-Stürmer Aubameyang, den der BVB in diesem Sommer nicht ziehen lassen will. Ein Angebot der Rossoneri hatte Borussia Dortmund bereits ausgeschlagen.

Bringt Gil Dias den Stein ins Rollen?

Wie das Portal "Fiorentina News" nun jedoch berichtet, scheint gar eine Verpflichtung beider Stürmer durchaus realistisch. Dabei werden auch Namen wie Diego Costa (FC Chelsea) und Andrea Belotti (FC Turin) in den Ring geworfen.

Dass derweil die Verpflichtung von Kalinić kurz vor dem Abschluss steht, zeigt eine weitere Personalie. Denn die Veilchen verkündeten am Dienstag die Verpflichtung von Monaco-Angreifer Gil Dias. Der 20 Jahre alte Stürmer wechselt für zwei Jahre per Leihe in die Serie A. Im Anschluss besitzt Florenz eine Kaufoption für den Portugiesen.