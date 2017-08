Vier Deutschland-Legionäre in Australien-Aufgebot

Mathew Leckie steht im australischen Aufgebot

Die australische Nationalmannschaft bestreitet in der WM-Qualifikation die entscheidenden Spiele. Vor den letzten beiden Partien steht Australien in der Gruppe B nur auf Rang drei. Nun sollen Legionäre aus Deutschland die nötigen Punkte sichern.

Mathew Leckie (Hertha BSC), Mitch Langerak (VfB Stuttgart), Jamie Maclaren (SV Darmstadt 98) und Robbie Kruse (VfL Bochum) stehen im vorläufigen australischen Aufgebot für die Spiele gegen Japan und Thailand (31. August bzw. 5. September).

In der kommenden Woche soll der endgültige, 23 Spieler umfassende Kader benannt werden. In der Qualifikationsgruppe bedeuten ledlich Platz eins und zwei die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr. Der drittplatzierte muss in den Playoffs zittern.