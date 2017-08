Effenberg: "Dortmund kann Bayern ärgern"

Stefan Effenberg erwartet einen Zweikampf an der Spitze

Der ehemalige Kapitän von Rekordmeister Bayern München, Stefan Effenberg, erwartet für die neue Saison in der Bundesliga einen Zweikampf an der Spitze.

"Ich glaube, Borussia Dortmund ist in diesem Jahr durchaus in der Lage, Bayern München zu ärgern", sagte der 49-Jährige dem "SID": "Dafür muss es natürlich optimal und zu 100 Prozent laufen. Ich sehe keinen Drei- oder Vierkampf, aber alles wird enger zusammenrücken."

Auch im Eröffnungsspiel der neuen Saison am Freitag (20:30 Uhr) rechnet Effenberg Bayer Leverkusen durchaus Chancen gegen die Münchner aus, was vor allem an der holprigen Vorbereitung der Bayern liegt. "Das ist ein Vorteil für Leverkusen, weil wenn Bayern München einmal ins Rollen kommt, dann kannst du nicht als Sieger vom Platz gehen", sagte er: "Im ersten Spiel ist es ein bisschen anders. Wenn du da ein bisschen Glück hast, dann ist da schon was möglich."

Champions-League-Aus der Bayern bereitet "größte Sorge"

Für Effenberg kann die Zielsetzung von Bayern München in der neuen Spielzeit nur das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und Champions-League-Titel sein.

"In der Champions League sind sie in den letzten vier oder fünf Jahren immer verdient ausgeschieden. Das macht mir die größte Sorge, da sie nicht den Abstand zu Barcelona, Real Madrid oder auch zu Atlético verringern konnten", sagte Effenberg: "Aber der Anspruch vom FC Bayern ist immer, in die Saison zu gehen und zu sagen: 'Wir wollen diese drei Titel'."

Helfen sollen dabei vor allem die beiden Neuzugänge Corentin Tolisso und James. "Sie werden das Niveau anheben. Es waren ja beide Wunschspieler von Carlo Ancelotti. Von daher gehe ich davon aus, dass sie auch spielen, wenn sie fit sind", sagte Effenberg und fügte hinzu: "Es ist interessant zu sehen, wen er dafür opfern wird."