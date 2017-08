Auch Stuttgart wollte Dortmunds Mislintat

In Stuttgart dachte man offenbar über Sven Mislintat vom BVB nach

Nicht nur Spieler von Borussia Dortmund sind begehrt, auch Mitarbeiter werden mitunter abgeworben. Im Fall Sven Mislintat war der FC Bayern München interessiert. Allerdings nicht allein. Denn auch Stuttgart zeigte offenbar Interesse.

"Wir sind an den BVB herangetreten, nachdem wir erfahren haben, dass sich Sven Mislintat bei dem Verein beworben hat, zu dem Michael Reschke jetzt gewechselt ist", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß am vergangenen Wochenende im Interview mit "Sky". Damit meinte er den VfB Stuttgart, der Reschke als Sportdirektor verpflichtet hatte. Zuvor war der 59-Jährige in München als Technischer Direktor tätig.

Doch wie der "kicker" nun berichtet, ist die Aussage von Hoeneß nicht ganz richtig. Denn Mislintat hatte sich nicht beim VfB angeboten. Vielmehr hatten die Schwaben Dortmunds Leiter der Abteilung Profifußball als Nachfolger von Jan Schindelmeiser als Sportdirektor im Blick. Doch Mislintat sagte ab, sodass der Weg für Reschke frei wurde.

Vertraglich ist Mislintat beim BVB noch bis 2021 gebunden. Als Talentscout war er unter anderem an den Transfers von Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa oder Ousmane Dembélé involviert.