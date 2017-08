Robben: Bayern war die "beste Entscheidung"

Arjen Robben hat den Wechsel zum FC Bayern als beste Entscheidung seines Lebens bezeichnet

Tiefe Einblicke von Arjen Robben: Der Niederländer hat auf der "Players Tribune" in der Rubrik "Brief an mein jüngeres Ich" einen Artikel verfasst und dort unter anderem auf seine Zeit FC Bayern zurückgeblickt. Das Resultat fällt eindeutig aus.

In dem Brief an den jungen Arjen Robben bezeichnete der heute 33-Jährige seinen Wechsel zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2009 als "beste Entscheidung, die Du jemals treffen wirst".

Damals habe er einen möglichen Wechsel nach München jedoch als Rückschritt empfunden: "Es ging immer darum, die nächste Stufe zu erreichen, sich zu verbessern und eine neue Herausforderung zu finden. So wolltest Du das Spiel spielen. Aber Bayern?" Die Münchner hätten zwar Meisterschaften und Pokale gewonnen, zu den Favoriten auf den Sieg in der Champions League zählten sie jedoch nicht.

"Auf keinen Fall werde ich dorthin wechseln"

Seine Skepsis gegenüber einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister begründete Robben wie folgt: "Real Madrid war zu diesem Zeitpunkt der größte Verein der Welt. Du wirst fühlen, dass du mit ihnen an der Spitze der Welt stehst und alles andere ein Schritt zurück ist. Du wirst denken: Auf keinen Fall werde ich dorthin wechseln."

Beim FC Bayern sei er dann jedoch Teil von etwas Größerem geworden. "Weil sich der Erfolg nicht auf dem Platz, sondern auf allen Ebenen einstellt. Finanziell. Global. In Deutschland und ganz Europa. Das Wappen und die Farben bedeuten etwas", so Robben.

"Der linke Fuß? Übe das. Trainiere das."

Das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea im Sommer 2012 bezeichnete Robben rückblickend als perfektes Drehbuch, das letztlich zu einem "Albtraum" wurde. Vom ersten Trainingstag der neuen Saison an seien er und seine Teamkollegen aber nur von einem einzigen Gedanken getrieben worden: "Rache." Diese bekamen die Münchner schließlich im Endspiel gegen Borussia Dortmund. Nicht zuletzt wegen des Erfolgs im Wembley-Stadion beschrieb der Niederländer seine acht Jahre in München als "die stolzesten deiner Karriere".

Selbst nach dieser langen Zeit sei der Hunger noch da, verriet der Niederländer: "Der Antrieb, immer besser zu werden, ist noch nicht verschwunden." Rückblickend sei dies der Punkt, der in alle den Jahren wichtiger als alles andere war. "Ich weiß nicht nicht, wann der Hunger nachlässt. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr oder im Jahr danach passiert. Aber wenn es so weit ist, wissen wir, dass es Zeit ist, über etwas anderes nachzudenken."

Den vielleicht wichtigsten Tipp gab Robben seinem jüngeren Ich auch noch mit auf den Weg: "Und ganz nebenbei. Der linke Fuß? Wenn Du vom rechten Flügel kommst und mit links schießt? Übe das. Trainiere das. Es wird häufiger vorkommen, als Du zählen kannst. Glaub mir."