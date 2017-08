Bundesliga-Abschied für Höwedes eine Option

Benedikt Höwedes war sechs Jahre Kapitän des FC Schalke 04

Droht dem FC Schalke der Abgang von Ex-Kapitän Benedikt Höwedes? Der degradierte Nationalspieler hat erklärt, dass er sich einen Wechsel ins Ausland durchaus vorstellen kann.

"Ich habe immer gesagt, dass ich gerne irgendwann einmal im Ausland spielen würde", erklärte Höwedes in der "Sport Bild". Einen sofortigen Abgang ihres Innenverteidigers brauchen die Fans des FC Schalke allerdings nicht zu befürchten.

"Noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen. Ich habe richtig Bock auf die nächste Saison auf Schalke", so der Weltmeister, der "nochmal etwas in den Händen halten will". Zwar nehme er das Wort Meisterschaft "nicht in den Mund", den Gewinn des DFB-Pokals hält er aber durchaus für realistisch.

Mit Domenico Tedesco erlebt Höwedes aktuell seinen 14. Trainer auf Schalke und gefühlt den ebenso vielten ausgerufenen Neuanfang. "Das Wort Umbruch nehme ich nicht mehr in den Mund. Ich habe in den vergangenen drei Jahren immer von einem Neuanfang gesprochen. Irgendwann wird man sonst unglaubwürdig", so das Eigengewächs, das nichtsdestotrotz "große Fortschritte in der Vorbereitung" und "gute Testspiele" gesehen hat. Besonders "die klaren Abläufe auf dem Platz" gefallen ihm unter Tedesco.

Sommer ☀️🙌🏻🐕 #eurasierofinstagram A post shared by Benedikt Höwedes (@benwedes) on Aug 7, 2017 at 2:06am PDT

Gegen den latenten Publikumsschwund in der vergangenen Saison auf Schalke will der Leader gemeinsam mit seinen Teamkollegen angehen. "Wir Spieler sind diejenigen, die entscheiden, in welche Richtung es geht. Bringen wir Leistung, können wir auch gemeinsam mit den Fans feiern. Mit den letzten zwei, drei Jahren sind wir nicht zufrieden. Auch wenn wir uns zweimal für die Europa League qualifiziert haben, waren unsere Auftritte häufig nicht zufriedenstellend. Wir wissen, dass wir ein gutes Jahr brauchen."