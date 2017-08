Delaney: "Dürfen keine Spieler mehr verlieren"

Thomas Delaney (r.) hat sich in Bremen auf Anhieb als Leistungsträger etabliert

Thomas Delaney gibt sich vor dem Saisonstart zurückhaltend. Besonders die bisherigen Bremer Transferaktivitäten sieht der Mittelfeldspieler kritisch.

"Jeder sieht, dass wir keine weiteren Spieler mehr verlieren dürfen. Wenn am Kader noch Veränderungen vorgenommen werden, dann sollten eher noch neue Spieler dazukommen", sagte Delaney gegenüber der "Sport Bild" angesprochen auf die drohenden Abgänge von Max Kruse und Zlatko Junuzović: "Ich denke, Beide bleiben".

Dennoch geht der 25-Jährige mit gemischten Gefühlen in die kommende Spielzeit. "Es wird schwierig, um die Europa-League-Plätze mitzuspielen. Die Liga wird nach den Aufstiegen von Hannover und Stuttgart noch stärker, Klubs wie Schalke, Wolfsburg oder Leverkusen haben den Anspruch, international zu spielen.Wir müssen besser spielen als vergangene Saison, vor allem in der Defensive stabiler stehen", mahnte der Däne.

Auch sich selbst nimmt der Mittelfeld-Allrounder in die Pflicht: "Ich kann auch noch ein viel besserer Spieler für Werder werden. Ich möchte mehr Tore vorbereiten, mehr Tore selbst erzielen. Es gibt noch Luft nach oben für mich, um ein Anführer zu sein. Ich muss zeigen, dass ich noch mehr Verantwortung für das Team übernehmen kann."

"Würde gerne Premier League spielen"

Langfristig liebäugelt der 16-fache Nationalspieler aber mit einem Engagement in England. "Ich würde irgendwann gerne in der Premier League spielen. Aber mein erstes Ziel war, in die Bundesliga zu wechseln. Ich sehe mich in Bremen jetzt auch nicht in der Position, wie es beim FC Kopenhagen der Fall war: Dort hatte ich das Gefühl, dass ich alles erreicht habe und mich nicht mehr verbessern konnte. Dort habe ich Titel gewonnen, Champions und Europa League gespielt."

Den Bremern traut Delaney aber auch einen Titelgewinn zu: "Der einfachste Weg ist der über den DFB-Pokal. Aber das wird sehr, sehr schwer. Ein einziges Spiel kann im Pokal entscheidend sein."