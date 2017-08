Matthäus: Rundumschlag gegen den HSV

Lothar Matthäus hat eine klare Meinung zur aktuellen Lage beim Hamburger SV

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist die aktuelle Lage beim Hamburger SV besorgniserregend. Schuld daran sind für den 56-Jährigen die Verantwortlichen des HSV, die er scharf kritisiert.

"Beim HSV ist nach einer wieder mal sehr unruhigen Vorbereitung noch gar nichts im Takt. Den Machern des HSV fehlt offensichtlich Mut und Entscheidungsfreudigkeit", schrieb der Weltmeister von 1990 in einer Kolumne bei "skysport.de".

Der 56-Jährige spielte dabei auf die Situation an, dass es den Hanseaten noch nicht gelungen ist, teure Spieler wie Pierre-Michel Lasogga, Lewis Holtby und Aaron Hunt abzustoßen. "Meines Erachtens hätte man auch alle drei Spieler schon mit einer entsprechenden Abfindung abgeben können", so Matthäus und fügte an: "Ich habe zu meiner Zeit als Trainer von Rapid Wien selber mitbekommen, wie schwer es für den Verein ist, wenn man beschlossen hat, mit Spielern nicht weiter arbeiten zu wollen, sie aber nicht losbekommt. Diese Jungs sind verständlicher Weise demotiviert, lustlos und können ihre schlechte Laune auf ihre Mitspieler übertragen."

Kritik und Lob für Gisdol

Die Norddeutschen hatten am vergangenen Sonntag ihr Erstrundenspiel im DFB-Pokal trotz 72-minütiger Überzahl beim Drittliga-Vorletzten VfL Osnabrück mit 1:3 verloren. Anschließend bemängelte Trainer Markus Gisdol den Einsatz seiner Mannschaft. Ein Eigentor, wie Matthäus findet.

"Wenn ich höre, dass Markus Gisdol nach dem Pokal-Aus gegen Osnabrück den Einsatz und die Bereitschaft seiner Jungs in Zweikämpfe zu gehen, kritisiert, muss ich sagen, dass er sich selber damit kritisiert. Denn wenn es an diesen beiden Punkten hapert, liegt es auch daran, dass es dem Trainer nicht gelungen ist, die Mannschaft richtig einzustellen."

Nichtsdestotrotz hält der Experte den Hamburger Coach für einen "guten Trainer". Gisdol sei ein "Mann mit Herzblut".