Überraschung: Rausch ins Nationalteam berufen

"Kocka" Rausch wurde zum russischen Nationalteam berufen

Konstantin Rausch vom 1. FC Köln hat einen unerwarteten Anruf erhalten. Der Linksverteidiger wurde vom russischen Nationalcoach Stanilav Cherchesov zu einem Trainingslager mit der Nationalmannschaft eingeladen.

Rausch wurde 1990 in Kozhevnikovo in der Region Toms Oblast geboren und siedelte mit seinen russlanddeutschen Eltern als Sechsjähriger nach Deutschland um. Bereits 2011 hatte der russische Verband die Fühler nach dem 27-Jährigen ausgestreckt.

Der ehemalige Schalker Roman Neustädter, genau wie Rausch Spätaussiedler und mittlerweile in der Türkei bei Fenerbahçe unter Vertrag, wurde ebenfalls für das Trainingslager eingeladen. Neustädter gab nach Erhalt des russischen Passes bereits am 1. Juni 2016 sein Debüt im russischen Nationalteam.

Die Sbornaja hat in der kommenden Länderspielpause vom 28. August bis zum 03. September ein sechstägiges Trainigslager anberaumt. Als Gastgeber sind die Russen für die WM 2018 bereits qualifiziert. Statt eines Freundschaftsspiel mit einem anderen Nationalteam, möchte sich Coach Cherchesov einen Eindruck von Spielern machen, die in seinem erweiterten Blickfeld stehen. Etablierte Kräfte seiner Mannschaft sollen derweil eine Pause bekommen. Im Rahmen des Trainingslagers tritt die Sbornaja am 3. September in Moskau in einem Testspiel mit Dinamo Moskau an.