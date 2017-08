Eintracht verpflichtet Abwehrspieler Falette

FC Metz ➡️ Medizincheck ➡️Vertragsunterschrift ➡️ Adlerträger ✅ Willkommen "Bienvenue" Simon Falette #simonfalette #bienvenue #eintracht #eintrachtfrankfurt #sge #neuzugang #transfer #bundesliga #fcmetz #herzlichwillkommen

A post shared by Eintracht Frankfurt Official (@eintrachtfrankfurt) on Aug 16, 2017 at 10:05am PDT