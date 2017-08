Müller: "Vorbereitung gibt Auftrieb"

Thomas Müller freut sich auf die kommende Saison

Thomas Müller vom deutschen Rekordmeister Bayern München sieht sich nach einer für ihn mäßigen Saison vor dem Start in die neue Spielzeit auf einem guten Weg.

"Man versucht immer, gut in die Saison zu kommen. Bei mir hat das funktioniert. Diese Vorbereitung tut gut und gibt Auftrieb", sagte Müller im "kicker"-Interview.

Während die Vorbereitung für den Titelverteidiger holprig verlief, präsentierte sich der 27-Jährige in guter Frühform. "Vergangene Saison haben einige besonders das Negative bei mir gesehen. Für mich war diese Vorbereitung dahingehend ganz schön, weil ich diesem Flow, der sich zuletzt eingespielt hat, den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Da habe ich jetzt mal ein Stoppschild gesetzt", sagte der Nationalspieler.

Die Münchner hatten in den Testspielen ungewohnt viele Niederlagen kassiert. "Es war vielleicht ganz gut, weil wir intern viele Dinge angesprochen haben. Jeder musste sich selbst hinterfragen", sagte Müller, der Vize-Kapitän hinter Torhüter Manuel Neuer ist. Diese Führungsaufgabe "macht mir Spaß", sagte er und ordnete dabei ein: "Aber wenn ich keine Tore schieße, dann interessiert das auch keinen mehr. Dann heißt es, der schreit nur rum und trifft nix. Aber so ist das in der Branche, davon muss man sich lösen."