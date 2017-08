Rekordtransfer für Everton: Sigurðsson kommt

Gylfi Sigurdsson wechselt für 50 Millionen Euro zum Everton FC

Der isländische Nationalspieler Gylfi Sigurðsson wechselt für umgerechnet 49,4 Millionen Euro innerhalb der englischen Premier League von Swansea City zum FC Everton.

Damit avanciert der Ex-Hoffenheimer zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte der Toffees. Den Transfer bestätigten beide Klubs am Mittwochabend. Der 27-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag.

Everton investierte damit einen Teil der Einnahmen für Romelu Lukaku. Der belgische Nationalspieler war für 100 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister Manchester United gewechselt.

In einem ersten Interview gab sich Sigurðsson erfolgshungrig: "Everton ist ein ambitionierter Verein und es ist klar, dass es hier in eine wirklich gute Richtung geht. Das Wichtigste ist, das das Team weiterhin Spiele gewinnt und in der Tabelle nach oben klettert. Ich wünsche mir, dass ich für den Klub so viele Tore wie möglich schieße und meinen Mitspielern den einen oder anderen Treffer auflegen kann."

Am vergangenen Wochenende startete die Premier League in die neue Saison 2017/18. Everton setzte sich am ersten Spieltag mit einem Treffer von Rückkehrer Wayne Rooney mit 1:0 gegen Stoke City durch.