Real lässt Barça keine Chance - Zidane mehnt

Marco Asensio traf für Real Madrid

Ohne Cristiano Ronaldo und mit Weltmeister Toni Kroos hat Real Madrid den spanischen Supercup gewonnen. Der Champions-League-Sieger setzte sich in der Nacht im Rückspiel mit 2:0 gegen den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi und dem deutschen Torwart Marc-André ter Stegen durch.

Marco Asensio, der bereits in der vierten Minute traf, und Karim Benzema (39.) erzielten die Tore für die Königlichen. Bereits das Hinspiel hatte Real mit 3:1 für sich entschieden.

Nach dem Erfolg im europäischen Supercup gegen Manchester United ist es für Kroos und Co. bereits der zweite Titel der Saison. Bei Madrid fehlte Superstar Ronaldo gesperrt. Der Portugiese hatte beim Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen aus Katalonien am Sonntag Gelb-Rot gesehen, anschließend den Schiedsrichter geschubst und war daraufhin für fünf Partien gesperrt worden.

"Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Die ersten 15 bis 20 Minuten haben wir spektakuläres Pressing geboten und den Ball in unseren Reihen gehalten. Die erste Halbzeit war sehr gut, in der zweiten haben wir Probleme bekommen und mussten uns reinbeißen", so Zidane nach der Partie. Der Franzose warnte jedoch auch, man solle nicht euphorisch werden. Es gehe darum, die Form über eine lange Zeit zu halten, den Moment genieße man jedoch.

Auch für seine Spieler hatte der Ex-Weltmeister lobende Worte parat. "Die Spieler befinden sich in großartiger Verfassung und wissen, was sie erreichen wollen. Sie wollen weiterhin Spiele und Trophäen gewinnen."