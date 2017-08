Heidel stichelt: "RB braucht noch Jahrzehnte"

Christian Heidel geht in seine zweite Saison als Sportdirektor des FC Schalke

Schalke-Manager Christian Heidel stichelt vor dem Topspiel zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig gegen den Vizemeister und spricht über die Zukunft der beiden S04-Spieler Leon Goretzka und Max Meyer.

"Leipzig braucht noch Jahrzehnte, um die Emotionen, die einen Verein wie Schalke 04 ausmachen, aufzuholen", sagte Heidel im Interview mit dem Portal "Sportbuzzer" und begründete: "Hier auf Schalke lebt und bangt die Region mit Schalke 04. Das aufzuholen wird bei RB ewig dauern. Da bringt es Leipzig auch nichts, Champions League zu spielen. Diese Liebe zum Verein entwickelt sich über Generationen."

Sportlich läuft es extrem gut für Leipzig: RB landete als Aufsteiger vergangene Spielzeit überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga – direkt hinter dem FC Bayern München. Und auch in dieser Saison traut Heidel Leipzig Großes zu: "RB Leipzig wird künftig um die Meisterschaft mitspielen. RB ist ein ernstzunehmender Kandidat für den Titel. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bayern oder auch Leipzig künftig Spieler für über 100 Millionen Euro kaufen – das ist denkbar."

Ruhetag am Mittwoch auf #Schalke: Letzte kurze Verschnaufpause für die #S04-Profis vor dem @bundesliga_de-Start. pic.twitter.com/cty8mePPVc — FC Schalke 04 (@s04) 16. August 2017

Was geschieht mit Meyer und Goretzka?

Heidel will mit Schalke 04 nach einem enttäuschenden zehnten Platz in der vergangenen Saison zurück nach Europa. Sein wohl größtes Problem dabei: Die Verträge der Top-Stars Leon Goretzka und Max Meyer laufen im kommenden Sommer aus. Gerade bei Meyer könnte in den kommenden Wochenende noch etwas passieren.

"Bei Max gibt es aktuell nicht die Möglichkeit, den Vertrag zu verlängern. Er muss jetzt entscheiden, ob er den Vertrag hier auf Schalke abspielt oder ob er wechselt. Es gibt diese beiden Möglichkeiten“, so der Manager. Bei Goretzka ist die Sachlage eine andere: "Bei Leon weiß jeder, dass wir alles dafür tun werden, seinen Vertrag zu verlängern."