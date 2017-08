Bayern-Zauberer? DFB-Bubis? Wer prägt die Saison?

Drückt die neue Generation der Saison ihren Stempel auf?

Die Punktejagd beginnt wieder bei null, die Teams haben sich neu aufgestellt und der Pokal erste Erkenntnisse gebracht - die neue Bundesligaspielzeit klopft lautstark an die Pforte und wir haben uns erlaubt, die Stadionwurst mal wieder mit unserem ganz subjektiven Senf zu garnieren.

Wer drückt der Saison den Stempel auf?

Falk Velten: In Leverkusen erhellt nur ein Lichtblick die tristen Aussichten auf die kommende Spielzeit. Als 17-jähriger Jungspund sorgte Kai Havertz mit Unbekümmertheit und Spielwitz bereits in der Vorsaison für Furore. Zehn direkte Torbeteiligungen standen am Ende zu Buche. Eine Bilanz, die der Youngster in seinem zweiten Profi-Jahr locker übertrumpfen wird. Zur Belohnung winkt Joachim Löw im kommenden Sommer mit dem WM-Ticket.

Florian Pütz: In Dortmund reden alle über den extravaganten Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang, Million-Euro-Baby Ousmane Dembélé oder den schmerzhaften Ausfall von Marco Reus. Dabei gehört die Saison einem ganz anderen Shooting-Star: Christian Pulisic wird die Liga vom Anfang bis zum Ende rocken. Ansätze sah man schon im Supercup gegen die Bayern. Coach Peter Bosz schenkte seinem Schützling von Beginn an das Vertrauen und dieser zahlte es mit einem Treffer zurück. So wird es auch weitergehen!

Mats-Yannick Roth: Timo Werner. Der Junge ist halt einfach gut. Als bester deutscher Stürmer seit Jahren wird der Leipziger Offensivmann nicht nur an seine bärenstarke Vorsaison anknüpfen, sondern diese auch noch einmal toppen. Vielleicht nicht, was die Platzierung mit RB angeht. Seine 28 Scorerpunkte aus dem Aufstiegsjahr wird Werner aber übertrumpfen und sich so auch um einen Stammplatz für die WM in Russland bewerben.

Marc Affeldt: Lewandowski und Aubameyang können nach Belieben um die Wette ballern und der prallgefüllte Talentepool der Bundesliga noch so viele Topspieler hervorbringen, 2017/2018 gehören die Schlagzeilen dem Videoschiedsrichter. Bereits die ersten Gehversuche des neuen Stammtischlieblings wurden von Pleiten, Pech und Pannen begleitet und weitere sind buchstäblich vorprogrammiert. Wer also glaubt, dass die neue Technik uns um biergeschwängerte Endlosdiskussionen nach Feierabend bringt, der darf aufatmen.

Jan Bugla: Leon Goretzka. Obwohl er den Verein nicht verlässt (verlassen darf?), wird er im Vergleich zum Vorjahr nochmals eine Schippe drauflegen. Als Denker und Lenker im Schalker Mittelfeld ist er einer der Köpfe der Mannschaft und wird als Leistungsträger sowie als Antreiber bestechen. Bleibt zu hoffen, dass er nächsten Sommer ins Ausland wechselt und nicht auf der Münchener Bank schmoren wird. Wobei Insider (gewisse Herren R. Sanches, S. Ulreich etc.) behaupten, dass diese sehr gemütlich sein soll...

Christian Meerschiff: Joshua Kimmich wird auch diese Saison wieder zeigen, dass er eine Leitfigur der neuen DFB-Generation ist. Schon im Supercup hat der Nationalspieler seine Qualitäten unter Beweis gestellt. In der kommenden Spielzeit wird Kimmich im Superstar-Ensemble der Münchner ein besonders Auffälliger Akteur sein, der mit seinem Spielverständnis deutlich zum Erfolg des Rekordmeisters beiträgt.

Timo Schäfers: Hier wird es vermutlich auf Robert Lewandowski hinauslaufen. Der Pole ist einfach der kompletteste Angreifer der Liga und wird mit Wut im Bauch, ob der verlorenen Torjäger-Kanone in der vergangenen Saison, noch besser und gefährlicher werden.

Philipp Küsters: Neben den Top-Torjägern Pierre-Emerick Aubameyang und Robert Lewandowski richten sich in dieser Saison viele Augen auf Timo Werner. Aufgrund seines ungeliebten Klubs und seiner "Fallsucht" der letzten Saison hat der RB-Goalgetter bei den Fans zwar einen schweren Stand, man muss jedoch zugeben, dass der ehemalige Stuttgarter gerade im Jahr 2017 einen gehörigen Schritt nach vorne gemacht hat.

Mit 21 Toren belegte Werner am Ende Platz vier der Torjägerliste und wird alles daran setzen, gerade auch im Hinblick auf die anstehende Weltmeisterschaft in Russland, für sein Team weiterhin fleißig zu knipsen.

Gerrit Kleiböhmer: Technisch nah an der Perfektion, kreativ, torgefährlich, mannschaftsdienlich, taktisch versiert... Thiago ist wohl der kompletteste Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Da der Spanier zudem das volle Vertrauen von Bayern-Coach Carlo Ancelotti genießt, führt am Zauberfuß kein Weg vorbei.