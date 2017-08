Milan startet nächsten Angriff auf Sanches

Kickt Renato Sanches in der kommenden Saison in Mailand

Die nahe Zukunft von Renato Sanches ist weiterhin unklar. Nachdem die Bayern den Portugiesen lediglich verleihen oder aber für eine entsprechend hohe Summe verkaufen wollen, sollen sich Manchester United und der FC Chelsea von der Liste der Interessenten verabschiedet haben. Der AC Mailand ist dagegen noch im Rennen.

Wie italienische Medien am Donnerstag berichten, wollen sich die Mailänder ein letztes Mal bei den Bayern nach den Konditionen für einen Sanches-Transfer erkunden. Demnach sehen die Verantwortlichen des Traditionsklubs den 19-Jährigen als beste Alternative für die Zentrale an, nachdem mit Milan Badelj der ursprüngliche Wunschkandidat in Florenz bleiben wird.

Selbst die vom deutschen Rekordmeister angeblich aufgerufenen 35 Millionen Euro Ablöse sollen den AC nicht abschrecken. Die Rossonieri sind laut "Tuttosport" jedoch in erster Linie an einem zweijährigen Leihgeschäft interessiert.

Carlo Ancelotti, so heißt es, würde einen Verlauf des Portugiesen bevorzugen, da er Sanches als "unnötigen Luxus" im Kader betrachtet. Karl-Heinz Rummenigge erklärte dagegen erst vor wenigen Tagen, dass ein Verlauf des Youngsters nicht in Frage kommt. "Sollten wir ihn gehen lassen, dann nur auf Leihbasis", sagte der Vorstandsvorsitzende im Rahmen der Vorbereitung des FC Bayern.