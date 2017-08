Altach leiht sich Schalke-Stürmer aus

Bernard Tekpetey - hier im Duell mit Dante

Der SCR Altach verstärkt seine Offensivkraft mit einem königsblauen Stürmer. Bernard Tekpetey kommt offenbar für ein Jahr leihweise vom FC Schalke 04 nach Vorarlberg. Der 19-Jährige Ghanaer soll davor noch von den Knappen mit einem neuen Vertrag bis 2020 ausgestattet werden.

"Altach hat sich von vornherein sehr stark um Bernard bemüht und verdeutlicht, dass sie ihn unbedingt haben wollen", meinte sein Berater Jerry Brempong gegenüber "fussballtransfers.com". So soll sich der österreichische Bundesligist gegen Angebote aus der zweiten deutschen Bundesliga und Belgien durchgesetzt haben.

In der vergangenen Saison brachte es der rechte Flügelspieler auf zwei Einsätze in der Europa League und einen in der Bundesliga. Auch in der A-Nationalmannschaft Ghanas kam Tekpetey bereits auf zwei Spiele. Beide beim Afrika Cup 2017 in Gabun.

Die offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus, "Sky Sport News HD" vermeldete den Transfer aber schon als fix

Mehr dazu:

>> Altach ist bereit für die harte Maccabi-Nuss

red