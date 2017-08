Herrlich will gegen Bayern "Stärken" einsetzen

Heiko Herrlich fährt optimistisch nach München

Der neue Trainer Heiko Herrlich wünscht sich von Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Start bei Bayern München am Freitag einen Auftritt mit Mut, Herz und Überzeugung.

Heiko Herrlich ist ein gottesfürchtiger Mensch. Das war er schon immer. Schmerzte ihm als kleines Kind der Bauch mal zu arg, "habe ich mir immer vom lieben Gott gewünscht, dass er die Schmerzen vertreibt", erklärte Herrlich. Da liegt es nahe, auch im Fußball nicht nur auf die staubigen Analysen der Taktiknerds zu schauen: "Auch in der Bibel findet man viele Stellen, die ein guter Wegweiser sein können."

Wahrscheinlich wird Heiko Herrlich am Freitagabend um acht, kurz vor dem Auftaktspiel der 55. Bundesliga-Saison bei Bayern München (20:30 Uhr), in der Kabine aber nicht aus dem Brief des Paulus an die Korinther vorlesen. Es wird wohl eher um Halbfeld-Verschiebungen und Lösungsansätze gegen aggressives Pressing gehen. Doch: "Wenn es in bestimmten Situationen passt", sagte er der "Münchner Abendzeitung", werde er "sicherlich" auch mal Bibelverse einbinden.

Den Weg zu Gott hat ihm einst sein Leverkusener Mitspieler und Zimmergenosse Jorginho gewiesen. Gemeinsam gingen sie zum Bibelkreis, wo der Jungprofi Herrlich Menschen traf, die "mich mit ihrem Vertrauen und Glauben angesteckt und bestärkt" haben. Selbst die Schock-Diagnose Hirntumor im Jahr 2000 ließ Herrlich zweifeln, sie brachte ihn jedoch nicht vom Weg ab. Denn: "Wenn ich weit weg war vom Glauben, war es bislang immer schwierig in meinem Leben. Und wenn ich fest verankert im Glauben war, lief es meistens gut."

Herrlich glaubt nicht an Bayern-Meisterschaft

Jetzt muss es nur noch sportlich gut laufen. Herrlich wünscht sich von seiner Mannschaft zum denkbar schwierigen Start beim Dauermeister vor allem den Glauben an die eigene Stärke. "Wir sehen es nicht olympisch, nach dem Motto: Dabei sein ist alles", sagt er forsch. "Was ist wichtig? Dass wir unseren Stärken vertrauen und versuchen, sie einzusetzen."

Der Trainer lebte diesen Optimismus während der Pressekonferenz am Donnerstag wahrlich vor - bis über die Grenzen der Realität hinaus. In München müsse es heißen: "Mist, dass wir jetzt direkt gegen Bayer spielen", betonte er. Seine Mannschaft sei "in einer Verfassung, dass wir mutig auftreten können". Ohnehin tippt er auf Borussia Dortmund als kommenden Meister - und eben nicht auf die Bayern. Das wäre was Neues.

🗯 "Wir sehen das nicht nach dem Motto 'Dabei sein ist alles'. Wir fahren nach München, um dort etwas mitzunehmen.

Heiko #Herrlich#FCBB04 pic.twitter.com/Ye9X3TRsUc — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 17. August 2017

Auch in Leverkusen soll sich vieles ändern im Vergleich zur miserablen Vorsaison, die fernab allen Anspruchs auf dem zwölften Tabellenplatz endete. Herrlich muss den Verein aus seiner Lethargie reißen, er soll die Hingabe zurückbringen. "Bayer 04 will wieder ins internationale Geschäft, und da sehe ich uns auch", sagt er. "Das ist für uns kein Druck, sondern ein realistischer Anspruch."

Und dies auch noch attraktiv, offensiv, erfrischend. Möglichst schon am Freitag, um 20:30 Uhr. Heiko Herrlich glaubt dran.

Ohne Bender nach München

Auch die Personalsituation im Leverkusen-Lazarett entspannt sich. "Ich bin vorsichtig optimistisch, dass alle gesund werden", sagte der Bayer-Coach, der den jungen Kai Havertz (Knieprobleme) als "das größte Fragezeichen" nannte.

🗯 "Wir haben mehrere Optionen, wie wir mögliche Ausfälle kompensieren können. Ich hoffe aber, dass alle gesund werden."#Herrlich#FCBB04 pic.twitter.com/n9lNe7AfT9 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 17. August 2017

Kevin Kampl (Oberschenkelverletzung) fühle sich hingegen wesentlich besser, Sven und Lars Bender trainieren wieder. Kapitän Lars Bender werde allerdings in Leverkusen bleiben, damit er "noch mal nacharbeitet, um im athletischen Bereich einen Schritt nach vorne zu machen".