Sandhausen verpflichtet Aygüneş und Förster

Philipp Förster wechselt nach Sandhausen

Der SV Sandhausen hat sich mit Şahin Aygüneş und Philipp Förster verstärkt.

Offensivspieler Aygüneş erhält einen Einjahresvertrag plus Option. Der gebürtige Hockenheimer spielte in den vergangenen Jahren in der Türkei, war zuletzt aber ohne Verein. "Ich habe versucht mich in der Vorbereitung anzubieten und kann grade kaum beschreiben wie glücklich ich bin, dass es geklappt hat. Ich werde mich mit allem einbringen was ich habe und versuchen zusammen mit dem Team in der 2. Liga erfolgreich zu sein", erklärte der 26-Jährige.

Mittelfeldspieler Förster kommt vom Ligarivalen 1. FC Nürnberg. Der 22-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag plus Option. "Ich kenne Philipp sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit beim Waldhof, nachdem ich ihn von der U19 des VfB Stuttgart nach Mannheim holte. Er ist ein körperlich robuster Spieler, der unser Mittelfeldspiel beleben wird", lobe SVS-Trainer Kenan Kocak die Qualitäten des Neuzugangs.